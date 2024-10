Cândido Costa esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta segunda-feira, dia 7 de outubro, e a dada altura foi surpreendido pela mulher, Cidália Oliveira, e o filho mais novo, Salvador.

Já na presença da companheira e do menino, o casal recordou o dia em que se conheceram e o início da relação. De referir que estão juntos há seis anos.

"No início, achava que ele andava comigo só para umas voltinhas. Mas não! Foi um cavalheiro", recordou, confessando depois que são "o oposto um do outro".

"O Cândido é uma pessoa muito humilde, é incrível", destacou ainda Cidália, tendo acrescentando que Cândido está "sempre a brincar" e que sente a sua falta quando não está em casa. "Ele é a minha alegria. Faz-me falta", continuou.

Ainda durante a conversa, Cândido Costa fez questão de realçar: "Quando a Cidália estava a dizer que somos muito diferentes, nem é tanto como seres humanos. Até acho que temos muitas parecenças [os mesmos valores]. Acho que tem a ver com as vivências. [...] Quando a conheci, [...] tinha acabado de me divorciar e já com dois filhos grandes".

De recordar que além de Salvador, que tem quatro anos, Cândido Costa é também pai de Gabriel, de 18, e Rafael, de 21.