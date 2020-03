É desta forma que na minha opinião uma fase cetogénica deve ser olhada: como uma fase rápida e transitória que permite uma maior perda de peso em comparação com uma dieta “convencional”, mas que não é um estilo de vida nem uma reeducação alimentar.

Na vertente comportamental, as dietas cetogénicas com gama de produtos também possuem um efeito vinculativo maior, uma vez que não podem existir “asneiras” ou “fugas” ao plano (pelo menos que incluam hidratos de carbono). Durante 10 a 30 dias, o paciente apenas poderá comer os alimentos prescritos no plano com uma forte restrição até das refeições feitas em contexto social (onde por norma se cometem os maiores desvios nutricionais). É assim uma dieta mais restritiva com vista à perda de peso que alia restrição calórica elevada, inibição do apetite e maior controlo da alimentação “social”.

Uma boa alternativa?

Em suma, a dieta cetogénica pode ser vista como uma boa alternativa para pessoas com pressa em perder peso ou nas quais o típico processo de reeducação alimentar dá demasiada liberdade e só conseguem perder peso com uma dieta mais restritiva ou com uma terapia mais de “choque”.

É importante perceber que uma alimentação saudável é um estilo de vida, mas o emagrecimento pode ser apenas uma fase transitória podendo ser saudável mesmo quando possui alguns alimentos processados.

Uma dieta cetogénica consegue aliar alimentos frescos (iogurtes hiperproteicos, frutos vermelhos, frutos gordos, ovos, saladas, sopas, tortilhas) a outras opções proteicas processadas, muito úteis e fáceis de transportar para refeições intermédias.

As explicações são do nutricionista Pedro Carvalho, criador da Dieta Cetogénica YES!diet.