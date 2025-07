Pensou em Vanda Miranda? Pois bem, é a locutora a convidada de hoje da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto.

Sendo natural da Moita, Vanda Miranda começou a dar os primeiros passos ainda na adolescência na Rádio Clube da Moita, tendo-se estreado profissionalmente na Super FM. Depois veio para Lisboa para a Energia. Ainda na casa dos 20 anos, chegou à Rádio Comercial, onde trabalhou durante largos anos.

Fez parte da equipa das 'Manhãs da Comercial' com Pedro Ribeiro, Nuno Markl e Vasco Palmeirim. A esta equipa juntou-se ainda, na altura, o humorista Ricardo de Araújo Pereira e, mais tarde, César Mourão.

Em 2016, Vanda Miranda anunciou a saída da Rádio Comercial para reforçar a equipa da M80. A locutora foi substituída por Vera Fernandes, que se mantém nas 'Manhãs da Comercial' até aos dias de hoje. Por sua vez, Vanda continua na M80.

Em conversa com o Notícias ao Minuto, recentemente, a locutora confessou que "não sente saudades" das madrugadas para trabalhar nas 'Manhãs da Comercial'.

"Não sinto saudades porque uma das coisas que o acordar muito cedo faz, obviamente, é dar-nos sempre um ar muito cansado. É normal, a pessoa dorme menos horas do que devia dormir, acorda a horas que não são humanamente aconselháveis [risos]. Por isso, apesar de ter mais uns aninhos em cima, sinto-me mais fresca [risos] e com mais energia do que me sentia quando tinha de acordar às 5 e meia da manhã", partilhou, afirmando, porém, que "adorou fazer as manhãs". Recorde aqui.

Vanda Miranda é hoje a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde partilha algumas recordações da infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Prato preferido na infância era lulas recheadas, que era a minha mãe, claro, que fazia. Curiosamente, hoje em dia já não é o meu prato preferido, mas na altura adorava. Odiava - e hoje em dia percebo os meus filhos - coisas como esparregado e hoje em dia adoro. Acho que o nosso paladar, como muitas outras coisas, vai mudando.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Talvez o meu pai, ainda hoje, porque sou um bocadinho menina do papá.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Na zona de Troia, Comporta... Porque a Comporta na altura não era só para os ricos, era para toda a gente. Tenho memórias incríveis dessa altura, porque íamos em família - eu, o meu irmão, os meus primos... Acho que as férias quando temos primos da nossa idade são sempre incríveis porque divertimo-nos imenso.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Não é bem infância, já tinha 16 anos, na adolescência, quando o meu pai me ofereceu uma mota, uma acelera. Tinha super estilo a ir de acelera para o liceu. Era uma miúda 'cool'. Adorei essa confiança que ele me deu. Hoje em dia, acho que não oferecia uma mota aos meus filhos (risos). É das melhores memórias que tenho porque era muito giro chegar à escola de mota.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… teria tantas inseguranças, que é normal nós termos. Se fosse lá atrás diria à pequena Vanda: 'olha, miúda, tu até te vais sair bem, calma contigo'. Portanto, não é nunca porque é impossível não sentir insegurança, mas acho que sentiria menos. E perceberia que há coisas que são muito próprias da infância nós sentirmo-nos inseguros em relação a elas, mas depois passam.

Vanda Miranda© Instagram_vandamiranda

