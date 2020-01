O selénio é um micronutriente – oligoelemento – presente na natureza, tanto no solo como nos alimentos. Nestes últimos pode existir de forma natural, enriquecido nos mesmos ou sob a forma de suplementos. O selénio existe em duas formas: inorgânica (selenato e selenito) e orgânica (selenometionina e selenocisteina). Ambas as formas podem ser boas fontes alimentares de selénio.

Os solos contêm selénio na sua forma inorgânica que são acumulados nas plantas e convertidos na sua forma orgânica. A maior parte do selénio encontra-se sob forma orgânica nos tecidos animais e humanos, onde pode ser incorporada nas proteínas do organismo, para a biossíntese de selenoproteínas, uma classe de enzimas responsável por alguns processos metabólicos importantes no organismo.

Absorção, transporte, armazenamento e excreção no organismo

As concentrações de selénio no organismo são influenciadas pelo meio ambiente e pela ingestão alimentar. A absorção do selénio ocorre ao nível do intestino delgado (no duodeno), sendo absorvidos cerca de 55 a 70% do selénio proveniente dos alimentos. O selénio é transportado no organismo através da ligação a proteínas.

O músculo-esquelético é o principal local de armazenamento do selénio e representa cerca de 28 a 46% do selénio no organismo, podendo, também, encontrá-lo no fígado, rins e coração. A excreção de selénio é feita através das fezes e da urina, sendo esta última mais significativa.

Quais as funções do selénio no organismo? Quais os seus benefícios?

O selénio é um micronutriente essencial para o organismo humano com várias funções importantes:

- Na reprodução: participa na normal espermatogénese;

- No normal metabolismo da hormona tiroideia;

- Na síntese de ADN;

- No sistema imunitário: proteção contra danos e infeções oxidativas, através da sua ação antioxidante juntamente com a vitamina E.

As necessidades nutricionais de selénio

A dose diária recomendada de selénio é de 55µg/dia para as mulheres, homens e adolescentes. Já para as crianças os valores variam entre 20 e 30µg/dia. As necessidades de selénio encontram-se resumidas na tabela seguinte: