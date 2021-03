Kombucha: O que é? Quais os benefícios? Existem contra-indicações?

O que é a Kombucha?

A kombucha é o nome dado a uma bebida de origem chinesa com mais de 2000 anos. É ligeiramente gaseificada de sabor agridoce e avinagrado, semelhante ao da cidra, características que tornam esta bebida, em geral, facilmente aceite pelos consumidores.

A produção típica de kombucha é feita com base de chá preto ou verde ao qual é adicionado sacarose (açúcar) e SCOBY (Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast), uma cultura de bactérias e leveduras.

A kombucha pode variar de acordo com o tipo de chá usado como base, concentração de sacarose, tipo de SCOBY, temperatura do chá antes da adição de SCOBY (não deve ser superior a 20º) e tempo de fermentação (3 a 60 dias). A adição de 50g de açúcar por litro de chá parece ser suficiente para atuar como substrato de fermentação de SCOBY.

Quais os seus benefícios?

O consumo da kombucha tem sido associado a efeitos benéficos na saúde dos consumidores, nomeadamente na melhoria da microbiota intestinal e do sistema imunitário. Tal facto pode dever-se à presença de vitaminas do complexo B (B1, B2, B6, B12), vitamina C e probióticos.

Os efeitos benéficos da kombucha são ainda atribuídos devido à presença de chá preto ou chá verde, ricos em catequinas e flavonóides, dois polifenóis antioxidantes. Estes compostos bioativos têm demonstrado benefícios na redução do colesterol sérico e na pressão arterial (fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares), entre outras patologias.

créditos: Unsplash

Existem contra-indicações?

A Food and Drug Administration, agência norte-americana responsável pela fiscalização e regulamentação dos alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, refere que o consumo desta bebida é seguro para o ser humano, não se verificando evidência suficiente que demonstre toxicidade e efeitos adversos associados ao seu consumo.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), um consumo diário de 120 ml não apresenta qualquer risco para a saúde. Este valor deve ser respeitado, uma vez que esta bebida pode conter um teor elevado de açúcar e contribuir, assim, para o aumento de peso.

Salienta-se que alguns estudos fazem referência a outros sintomas ou complicações, como náuseas, tonturas, distúrbios gastrointestinais, reações alérgicas aquando o consumo excessivo, especialmente em pessoas com menor tolerância a bebidas ácidas e gaseificadas. Contudo, existe alguma evidência para a contraindicação do consumo desta bebida em gestantes e lactantes.

Conclusões

Em suma, a kombucha é uma fonte de componentes bioativos, em que os resultados benéficos do consumo são atribuídos ao efeito sinérgico entre esses componentes, tornando-a numa bebida com propriedades potencialmente benéficas à saúde (quando elaborada em condições estéreis adequadas). No entanto, salienta-se que a concentração dos componentes ativos da bebida irá variar sempre de acordo com o método de elaboração e componentes utilizados.

Um artigo da nutricionista Ana Rita Lopes, coordenadora da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa.