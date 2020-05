Os probióticos podem eliminar ou diminuir microrganismos patogénicos. As culturas probióticas produzem várias substâncias que vão conduzir à descida do pH intestinal, tornando-o num ambiente desfavorável ao desenvolvimento de microrganismos patogénicos.

2. Propriedades anti-carcinogénicas

Algumas experiências realizadas com animais demonstram que as espécies Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium spp. conseguem diminuir a quantidade de enzimas como a β-glucuronidase, azoredutase e nitroredutase, responsáveis pela ativação de procarcinógenos e, consequentemente, diminuem o risco do desenvolvimento de tumores.

4. Propriedades antidiarreicas

Os probióticos auxiliam de forma a prevenir a diarreia que está associada aos antibióticos, tendo também efeito benéfico em indivíduos que sofram de diarreia crónica.

5. Estimulação do sistema imunitário

Os probióticos atuam nas células epiteliais intestinais, estimulando as células B produtoras de IgA e a migração de células T do intestino e também favorecem a atividade fagocítica.

6. Intolerância à lactose

O uso de probióticos não tem influência na digestão da lactose no intestino, mas impede os sintomas da intolerância no intestino grosso, como gases e diarreia. Contudo depende da especificidade da estirpe, da concentração e preparação do probiótico, bem como da resposta individual do indivíduo aos probióticos.

7. Supressão de infeções causadas por Helicobacter pylori

Os probióticos ajudam a tratar este tipo de infeções bacterianas.

8. Controlo do colesterol

Os géneros Lactobacillus e Bifidobacterium evidenciaram a diminuição do colesterol total sérico e LDL, e o aumento da lipoproteína da alta densidade (HDL).

É importante salientar que nem todos os probióticos apresentam estas funções existem variadas espécies com relação à funcionalidade.

A moda do Kefir

Após anos de criação e de informação sobre os probióticos surge a moda do Kefir, conhecido como “flor do iogurte”. O Kefir é um alimento probiótico complexo produzido através de fermentação do leite. Apresenta um aspeto cremoso, semelhante ao iogurte, mas de valor terapêutico e nutricional superior, os grãos do kefir assemelham-se a uma couve-flor.

O Kefir pode apresentar um gosto refrescante, mas também levemente azedo, tudo isto depende da relação entre a quantidade de leite e grãos de Kefir e do tempo que se deixa fermentar. O Kefir pode ser preparado com leite de ovelha, vaca ou cabra repousando durante 24 horas. Com os grãos de Kefir é possível produzir Kefir de sumos de uva, de tangerina, de limão e de bebida de soja.

O Kefir é rico em proteínas, vitaminas e minerais, tem propriedades antifúngicas e antibióticas, tem a capacidade de ajudar no equilíbrio da flora intestinal, facilita a digestão, contribui para a diminuição do colesterol, tem também efeitos positivos no sistema imune e a níveis gastrointestinais. É ainda relevante mencionar que pode ser indicado para pessoas com intolerância à lactose, visto que as suas bactérias e leveduras consomem a maior parte da lactose durante o processo de fermentação.

A maior conscientização da população perante uma dieta saudável e equilibrada faz com que a indústria tenha necessidade de recriar e desenvolver produtos inovadores.

O consumo de um alimento funcional é importante para deste modo contribuir para a promoção da saúde, também com o intuito de promover o bem-estar e tornar o organismo humano mais resistente a doenças.

Um artigo da nutricionista Ana Rita Lopes, responsável da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital Lusíadas Lisboa.