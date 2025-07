Fernando Daniel tem uma agenda de verão preenchida com vários concertos um pouco por todo o país.

Na passada sexta-feira, o músico atuou em Machico, na Madeira, e este sábado iria subir ao palco na vila de Aguçadoura, no município de Póvoa de Varzim.

Mas as más notícias chegaram pelas redes sociais do intérprete de 'Melodia da Saudade'.

Através de um vídeo, o cantor confidenciou aos fãs:

"Olá a todos, bom dia. Estou a fazer este vídeo para vos pôr ao corrente da situação. Neste momento estou na Madeira, onde tive concerto ontem em Machico. Malta que esteve em Machico, muito obrigado pelo concerto que foi incrível.

Mas as más notícias que eu trago são para a malta da Aguçadoura onde eu iria estar hoje. O concerto não vai acontecer, ficámos retidos aqui na ilha, o tempo não permite levantar voo, o avião não conseguiu sequer aterrar, o avião que nos ia levar de volta para o continente.

Relativamente ao concerto de amanha (27 de julho) em Mesão Frio, as possibildiades também estão um bocadinho cinzentas, segundo aquilo que nos disseram. A possibilidade de sairmos daqui só é bem vista lá para segunda-feira. Mas vou-vos pondo ao corrente da situação, quero pedir desculpa apesar de não ser culpa minha [...] Vemo-nos quando der", concluiu o músico.

Fernando Daniel e as novidades a caminho

Fernando Daniel faz novamente parte do painel de mentores em mais uma edição do programa da RTP1, 'The Voice Portugal'. De fora fica, como seria de esperar já que foi constituído arguido por suspeitas de branqueamento de capitais no passado mês de maio, Nininho Vaz Maia.

A susbtituir o cantor entra em campo a dupla Calema, composta pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira.

"Nova edição, novos talentos e o palco de sempre. O 'The Voice Portugal' regressa em breve com Fernando Daniel, Sara Correia, Sónia Tavares e com a estreia dos Calema nas cadeiras mais famosas de Portugal! Pronto para uma temporada com muitas surpresas?", pode ler-se na publicação.