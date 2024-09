O cantor Fernando Daniel publicou um comunicado na sua conta de Instagram onde explica o seu estado de saúde, que o obrigou ao cancelamento de um concerto na segunda-feira, e das alterações que terá de fazer após os concertos.

Na publicação, o artista explica que sofre de um caso crónico de amigdalites, chegando a ter, por vezes, cinco episódio por ano. De acordo com Fernando Daniel, nenhum médico que consultou lhe garante que o seu timbre e as suas cordas vocais permaneceriam iguais se fosse operado para retirar as amígdalas, razão pela qual não se irá submeter a essa cirurgia.

Em tom de desabafo, o cantor diz que sempre que faz sessões de autógrafos após as suas atuações, está a colocar a sua saúde em risco, uma vez que troca de roupa, mas continua a transpirar e as diferenças de temperatura aumentam o risco de amigdalite.

Foi o que aconteceu no passado fim-de-semana, e que levou ao cancelamento nas Festas das Vitórias, na Lixa.

"É importante que percebam que também sou responsável por uma equipa de quase 20 pessoas, que me acompanha nos concertos e que tanto se esforça para que os concertos cheguem até vocês nas condições ideais. Essas pessoas têm contas para pagar e quando me vejo obrigado a cancelar um concerto significa que também eles ficam sem esse trabalho e sem esse rendimento", lê-se no comunicado.

Por estes motivos, o artista anunciou que vai "deixar de fazer as sessões de autógrafos e fotografias após os concertos" sempre que sentir que não será benéfico para a sua saúde.

Terminando o texto publicado, Fernando Daniel agradece e reconhece o esforço que os fãs fazem para o ver.

"Continuarei a ser recetivo a qualquer pessoa que me queira abordar, como fui até hoje", lê-se na publicação que contém ainda um vídeo onde se vê a garganta inflamada do cantor.

