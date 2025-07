Kate Middleton não esteve presente num jogo de polo solidário no qual William competiu, que aconteceu esta sexta-feira, dia 11 de julho. A princesa de Gales tem sido cada vez mais seletiva em relação aos eventos da realeza.

Kate Middleton não esteve presente num compromisso recente do marido, o príncipe William, dias depois de deslumbrar no banquete de Estado a propósito da visita oficial do presidente francês, Emmanuel Macron, e da mulher, Brigitte, esta semana. Esta sexta-feira, dia 11 de julho, o príncipe de Gales, de 43 anos, participou num jogo de polo solidário, o Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2025, no Guards Polo Club, em Windsor. O evento tem como objetivo angariar dinheiro para associações e causas pelas quais William e Catherine são apaixonados e que promovem enquanto membros séniores da família real britânica. O príncipe William no jogo de polo© Getty Images A última vez em que Kate esteve presente neste evento foi em julho de 2023. Em 2024, ano em que foi diagnosticada com cancro faltou, tal como este mês. A título de curiosidade esta foi a 14.ª vez que William participou na competição, que este ano angariou mais de 16 milhões de euros. A ausência de Kate realça, uma vez mais, a nova abordagem que a princesa de Gales adotou em relação aos compromissos reais, após terminar os tratamentos de cancro (em setembro de 2024). Fontes da Casa Real britânica já tinham revelado que Catherine se tornou muito mais seletiva relativamente aos eventos e às causas a que queria dar atenção. As confissões de Kate Middleton sobre os tratamentos de cancro Durante uma visita ao Colchester Hospital, que aconteceu no dia 2 de julho, Kate Middleton abriu o coração para num discurso falar sobre a dificuldade que os doentes com cancro passam após terminarem os tratamentos. "Quando os tratamentos acabam, pensa-se: 'consigo seguir em frente, voltar ao normal', mas na verdade, a fase posterior é muito, muito difícil", realçou. "Não se está necessariamente sob a vigilância de uma equipa de médicos, mas não se consegue funcionar normalmente em casa, como antes. E, na verdade, ter alguém para te ajudar a superar isso, mostrar-te e guiar-te nessa fase que vem depois do tratamento é muito valioso", notou ainda. "É preciso encontrar um novo normal e é preciso tempo. É uma montanha russa, não uma estrada lisa como se espera. Na realidade não é, passa-se por momentos difíceis", defendeu.

Se Kate Middleton já entrou em remissão, o mesmo não aconteceu com o rei Carlos III. Também diagnosticado com a doença no ano passado, o monarca continua a fazer os tratamentos e a ser acompanhado por uma equipa de médico. Ainda assim, revela-se bem disposto nos vários compromissos públicos em que faz questão de marcar presença, como foi o caso da visita do presidente francês, a primeira de um político europeu desde que o Reino Unido saiu da União Europeia.