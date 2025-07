Kate Middleton falou abertamente sobre a "fase difícil" por que passou após terminar os tratamentos contra o cancro.

A princesa de Gales, de 43 anos, apareceu publicamente - de forma inesperada - num compromisso no Colchester Hospital, esta quarta-feira, 2 de julho, de maneira a celebrar o poder que a natureza pode ter na cura dos doentes e a influência na saúde mental e física e ainda bem-estar espiritual.

Dirigindo-se aos pacientes da unidade hospitalar que lutam contra o cancro, Catherine afirmou:

"Assume-se uma postura corajosa, estoica, durante os tratamentos. Quando os tratamentos acabam, pensa-se: 'consigo seguir em frente, voltar ao normal', mas na verdade, a fase posterior é muito, muito difícil.

Não se está necessariamente sob a vigilância de uma equipa de médicos, mas não se consegue funcionar normalmente em casa, como antes. E, na verdade, ter alguém para te ajudar a superar isso, mostrar-te e guiar-te nessa fase que vem depois do tratamento é muito valioso.

Mas é transformador para qualquer pessoa, seja no primeiro diagnóstico, seja no pós tratamento. É uma experiência transformadora, tanto para os doentes, como para as famílias. Muitas vezes passa despercebido, e não se percebe, sobretudo se for a primeira vez, o impacto que terá.

É preciso encontrar um novo normal e é preciso tempo. É uma montanha russa, não uma estrada lisa como se espera. Na realidade não é, passa-se por momentos difíceis.

Ter um lugar como este, com uma rede de apoio, seja através da criatividade, do canto ou da jardinagem, tem um enorme valor e é ótimo que esta comunidade tenha isso. Todas as comunidades deviam ter".

Veja as imagens deste evento na galeria.

A luta de Kate Middleton contra o cancro

Kate Middleton foi diagnosticada com um cancro em 2024 (não tendo sido revelado onde). A mulher do príncipe William deu a notícia publicamente meses após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal, sobre a qual a Casa Real não deu pormenores.

Seguiu-se então uma longa fase de tratamentos - que o palácio notou ser de "quimioterapia preventiva" - durante a qual a princesa de Gales esteve ausente dos compromissos públicos, tendo surgido em apenas dois eventos: o Trooping the Colour, a celebração oficial de aniversário do monarca britânico e ainda o Torneio de Wimbledon.

Em setembro anunciou que tinha terminado os tratamentos através de um emocionante vídeo no qual aparecia com William e os três filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Desde então, Catherine tem regressado aos poucos à sua agenda de compromissos, mantendo-se contudo mais comedida no número de lugares que visita.

Também o rei Carlos III, seu sogro, foi diagnosticado com a doença, continuando a receber tratamentos. No que diz respeito à saúde do soberano, a Casa Real britânica tem optado por manter a discrição máxima.