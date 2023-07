A menstruação vicariante é um fenómeno intrigante que afeta uma pequena percentagem de mulheres. Trata-se de uma condição rara em que uma mulher, durante o período, apresenta sangramento noutras áreas do corpo, além do útero. Este fenómeno curioso pode-se manifestar como sangramento da boca, nariz, orelhas, pulmões ou até mesmo da pele, e acontece porque a pressão sanguínea no corpo sobe acima do normal, causando a rutura dos capilares.

Devido à sua rara incidência, é uma condição ainda pouco estudada em todo o mundo. Mas, sem dúvida, com o passar do tempo podemos aprender um pouco mais sobre a doença e como enfrentá-la.

Esta é uma situação bastante particular que não tem nada a ver com os padrões comuns da menstruação, e a sua explicação está atribuída a desequilíbrios hormonais ou condições médicas particulares que afetam o ciclo menstrual. Geralmente, os pontos de sangramento mais comuns são os olhos e a boca.

Os investigadores acreditam que a condição da menstruação vicariante possa estar associada a anormalidades na formação e desenvolvimento de vasos sanguíneos nas áreas afetadas. Algumas mulheres também podem ter essa condição devido a condições médicas, como endometriose (sangramento interno fora do útero durante o período menstrual) ou adenomiose. Curiosamente, em alguns casos, a menstruação vicariante pode ser um efeito colateral inesperado de certos medicamentos, acrescentando outro nível à sua complexidade.

Os sintomas da menstruação vicariante podem variar dependendo de onde ocorre o sangramento. Por exemplo, se ocorrer no nariz, pode causar congestão nasal, corrimento nasal e hemorragias nasais. Da mesma forma, se os pulmões forem afetados, pode ocorrer falta de ar e tosse com sangue. Na verdade, a menstruação vicariante é uma condição desconfortável que exige atenção e compreensão.

É importante observar que, embora a menstruação vicariante seja uma condição rara, pode ser um sinal de um problema de saúde subjacente. Perante sangramento incomum durante o ciclo menstrual, é importante uma consulta médica para um diagnóstico preciso e tratamento adequado para aliviar os sintomas associados. Noutros casos, podem ser aconselhados medicamentos como contracetivos hormonais para ajudar a regular os níveis hormonais no corpo, proporcionando alívio e restaurando o equilíbrio. Desta forma, apesar de ser um fenómeno raro, perceber a condição e os seus sintomas pode capacitar as mulheres a identificá-la precocemente e a procurar uma resposta médica adequada.

A INTIMINA incentiva todas as mulheres a dar prioridade à sua saúde íntima e ao seu bem-estar com dedicação e cuidado. Compreender condições extraordinárias como a menstruação vicariante, que pode interferir no quotidiano da mulher e nas suas atividades nesses dias, proporciona o conhecimento e ferramentas necessárias para manter o bem-estar geral. Perante sangramento inesperado durante o ciclo menstrual, o médico será sempre o melhor apoio para proporcionar o bem-estar.

Um artigo de Irene Aterido, sexóloga e especialista em ciclo menstrual, colaboradora da Intimina.