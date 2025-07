"Absolutamente louco. Um desrespeito absolutamente extraordinário. Não sou como ele. Essa é a diferença entre eu e ele", terá dito o rei de Inglaterra, Carlos III, sobre uma pessoa incógnita, segundo um especialista em leitural labial.

De acordo com o jornal britânico Daily Express, o episódio aconteceu durante o evento Trooping The Colour, festa para assinalar e comemorar o aniversário do monarca, que decorreu em junho. Nesta celebração, existe uma parada militar à qual os membros da família real assistem na varanda do Palácio de Buckingham. E foi aí mesmo que o pai de William foi 'apanhado' a ter uma conversa mais suspeita com a mulher.

Este motivo foi mais que suficiente para que o especialista em leitural labial Jeremy Freeman entrasse em ação e revelasse à publicação esta quinta-feira, no âmbito do aniversário de Camilla, as palavras de Carlos.

Ao seu lado na varanda está o filho mais velho, William, bem como a sua mulher, Kate, os três filhos do casal: George, Charlotte e Louis e ainda o irmão mais novo do monarca, Eduardo, e a sua mulher, Sofia de Edimburgo. O problema desta leitura labial é que não ficou explícito quem é o alvo destas duras palavras do rei de Inglaterra.

Mas a frase: "Absolutamente louco. Um desrespeito absolutamente extraordinário. Não sou como ele. Essa é a diferença entre eu e ele", levanta suspeitas de que pode ser alguém próximo. A verdade é que dentro da família real, no círculo até mais próximo do monarca, escândalos e confusões não faltam. A tensão com o filho Harry mantem-se e seu irmão André, nos últimos meses, foi alvo de duas grandes polémicas. Para além de ter sido 'acusado' de ter um amigo espião, que chegou a usar a sua influência para conseguir entrar no Reino Unido, em janeiro deste ano, foi indiciado pela polícia por ter, alegadamente, usado um nome 'fictício' para abrir empresas de investimentos privados.