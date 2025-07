Após duas edições no Porto, além de passagens por Bruxelas, Paris, Salvador e Brasília, a iniciativa desembarca na capital portuguesa entre os dias 11 e 14 de setembro, no Pátio da Galé, em plena Praça do Comércio. A programação é variada, com entrada livre, e ocupará diferentes espaços com feira de produtos de origem, encontros internacionais de negócios, exposições, showcooking, fóruns temáticos e experiências imersivas.

“Lisboa tem uma forte ligação afetiva e histórica com o Brasil e, por isso, era natural que o evento chegasse à capital. A ideia é criar pontes reais entre os dois países, valorizando as origens, a autenticidade dos produtos e o potencial criativo e empreendedor dos brasileiros. É um encontro que vai além da vitrine. É sobre construir oportunidades”, afirma Marco Lessa, idealizador do Brasil Origem Week e também criador do Chocolat Festival.

Durante quatro dias, o público poderá vivenciar a cultura brasileira em diferentes formatos. A programação inclui um bar com caipirinha e música ao vivo, exposições de fotografia e de arte – como a mostra “Capas que Cantam o Brasil”, do fotógrafo Daryan Dornelles, e “Olhares da Amazónia”, de Edina Costa –, além do espaço showcooking, palco para chefs prepararem pratos emblemáticos da culinária brasileira, como Acarajé, Quindim, Baião de dois e Pato com tucupi.

Entre os destaques estão os fóruns de negócios e turismo, que reforçam o papel estratégico do evento como plataforma de internacionalização. Os encontros de negócios reúnem empreendedores e investidores em busca de parcerias e expansão no mercado europeu, enquanto painéis como “Brasil: um país, muitos destinos” e “Portugal e Brasil no Mapa da Cooperação Turística” debatem caminhos para posicionar os destinos brasileiros globalmente. O evento também abre espaço para o protagonismo feminino com o Fórum Mulher, que discute liderança, internacionalização e redes de apoio a negócios comandados por mulheres.

A programação ainda reserva outros momentos, como o desfile de moda “Cores e Tons do Brasil”, workshops sobre inovação, gastronomia, redes sociais e exportação, e um dia dedicado ao “Café com Negócios”, espaço para troca de ideias e networking.