Fábio Paim perdeu a cabeça e protagonizou na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, na casa do 'Big Bother Verão', uma das discussões mais intensas desta edição do reality show.

Durante um jogo em que tinha de avaliar com pontuação a performance artística das concorrentes, o antigo futebolista deu zero pontos a Luíza Abreu. Indignada, a bailarina profissional manifestou o seu desagrado e assim despoletou uma inesperada reação de Fábio Paim.

O ex-atleta terá dito que Luíza apenas abriu as pernas à sua frente na performance, referindo-se ao passo de dança que a bailarina fez. A frase ofendeu Luíza e gerou ainda mais discórdia.

"F******, não me chateies a cabeça, c******. Estás a gozar comigo ou quê? Sai mas é daqui", atirou exaltado Fábio Paim.

"Estás a falar para quem?", questionou Luíza.

"Então e tu estás a falar para quem? Sai mas é daqui. Pensas que eu tenho paciência para te aturar?", continuou o antigo futebolista, sem conseguir manter a calma.

"Estás a insultar e a falar para quem?", voltou a questionar a irmã de Luciana Abreu.

"Continua e depois diz que eu não te avisei. Sabes que comigo o buraco é mais em baixo. Continua e depois diz que o Paim é mau. Sabes que comigo tens de baixar a bola", ameaçou Paim.

"Porque me abriu as pernas tenho de lhe dar cinco [pontos], porque ela quer. [...] Está doente vai para a rua. Tenho de aturar doentes aqui? Tenho de aturar essa doente? E ela que não me faça abrir a boca, porque se começo a abrir a boca ela vai ver", referiu ainda entre insultos, gritos e muitos palavrões.

Luíza Abreu fez ultimato à produção para que Paim seja castigado

No rescaldo da discussão, Daniela Santos aconselhou Fábio Paim a pedir desculpa pelos insultos e palavrões utilizados.

"Pede desculpa às pessoas que estão a assistir a isto e diz que vocês se conhecem lá de fora e que quando há coisas por dizer, às vezes, as pessoas exaltam-se e perdem a razão", disse a bailarina de 'Dança Com as Estrelas', lembrando o amigo que com "insultos e asneiras" acaba por perder a razão.

"Eu vou pedir desculpa, mas a pessoa também não é de ferro... [...] Ela sabe o que eu posso falar. Eu estou a protegê-la, porque gosto dela, mas se é para entrarmos nesta rebaldaria eu vou entrar, quero que se f****", referiu o ex-futebolista, dando a entender que sabe de assuntos polémicos relacionados com a vida de Luíza Abreu.

Luíza, por seu turno, mostrou-se bastante transtornada com a agressividade demonstrada pelo colega de jogo e fez um ultimato à produção para que este seja castigado.

"Se não houver penalização para isto, é o que eu já disse no confessionário... Ainda recebo ameaças? Acho que lemos todos o mesmo contrato, não lemos?", disse a bailarina profissional, lembrando que os concorrentes do 'Big Brother' não devem ultrapassar limites relacionados com ofensas, insultos e agressividade.

Veja aqui as imagens de como tudo aconteceu.