O príncipe George já está em modo de despedida dos seus 11 anos, uma vez que para a próxima semana, mais precisamente no dia 22 de julho, completará 12 voltas ao sol.

Conforme noticia a revista Hello!, a data será celebrada por George em família, juntamente com os irmãos, os príncipes Louis e a princesa Charlotte, bem como os pais, William e Kate.

No dia, como tem sido habitual nos últimos anos, espera-se que seja revelado um novo retrato oficial do herdeiro ao trono britânico. Normalmente as fotografias são captadas pela mãe, Catherine, grande amante da arte da fotografia.

A do ano passado, por exemplo, foi captada em Windsor, com George a sorrir para a câmara, enquanto envergava um look mais formal.

Fotografia partilha por Kate Middleton e William a propósito do 11.º aniversário do príncipe George© The Princess of Wales

O 12.º aniversário de George marca igualmente o seu último ano na Lambrook, escola que frequenta atualmente. A instituição recebe alunos entre os oito e os 13 anos, por isso, espera-se que a caminhada de George nela termine no verão de 2026.

A imprensa internacional acredita que o príncipe mudar-se-á, entretanto, para o Eton College, seguindo desta forma os passos do pai, o príncipe William, e do tio, o príncipe Harry.

O prestigiado Eton College - frequentado por personalidades tão conhecidas como Eddie Redmayne, George Orwell e Boris Johnson - fica muito próximo da residência de William e Kate em Windsor, a Adelaide Cottage, uma propriedade histórica.

Os príncipes de Gales decidiram mudar-se para a Adelaide Cottage em 2022 de maneira a proporcionarem uma infância aos filhos mais próxima da natureza.

"Diz-se que o príncipe e a princesa de Gales estão 'extremamente felizes' na sua casa relativamente normal nos subúrbios", referiu o especialista em realeza Robert Hardman. "Estão lá enquanto família com total privacidade e sem muitos empregados", concluiu.

George Alexander Louis nasceu a 22 de julho de 2013, no St Mary’s Hospital, Paddington, Londres. Será o 43.º monarca britânico, se seguir os passos do avô, o rei Carlos III e do pai, William.

Aos poucos, o jovem príncipe vai sendo introduzido aos deveres reais pelos pais. No passado fim de semana, por exemplo, teve a oportunidade de assistir à final masculina do torneio de ténis Wimbledon na companhia da mãe, Kate Middleton, e da irmã, a princesa Charlotte.