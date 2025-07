Kate Middleton tem uma relação muito próxima com os três filhos, a qual intensificou-se depois de a princesa de Gales ter sido diagnosticada com cancro em 2024, tendo já entrado em remissão.

No passado domingo, dia 13 de julho, Kate surgiu em público com os dois filhos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, no torneio do Wimbledon para assistir à final masculina.

Nesta ocasião houve um gesto da princesa Charlotte em relação à mãe, Kate, que não passou despercebido. Abrindo um leque que trazia consigo, a menina, de 10 anos, começou a agitá-lo em direção a Catherine de modo a mantê-la o mais fresca possível.

Momento em que a princesa Charlotte tenta refrescar a mãe, Kate Middleton, através de um leque.© Getty Images

A bonita ligação entre mãe e filha

Esta não foi a primeira vez que Catherine e Charlotte partilharam gestos de cumplicidade em Wimbledon. Em 2023, no mesmo evento desportivo, enquanto Charlotte conversava, a princesa de Gales colocou-lhe gentilmente a mão no rosto, mostrando que dava muita importância ao que esta dizia.

"A Charlotte parece nutrir uma enorme admiração pela mãe, o que acho algo amoroso", notou Ingrid Seward, especialista em realeza, em declarações à revista Hello!.

"A Kate e a Charlotte são grandes amigas e acho que para a Kate a sua ligação é preciosa. A relação de mãe/filha é, obviamente, particularmente importante para a Kate, porque ela tinha uma relação muito próxima com a mãe, Carole Middleton", notou ainda.

Aliás, isto foi defendido por Kate no podcast 'Happy Mum Happy Baby' no qual participou em 2020: "Tive uma infância feliz. Foi muito divertida - tive muita sorte".

"Venho de uma família muito forte, os nossos pais dedicaram-se muito a nós, aos filhos. Enquanto mãe aprecio o quanto se sacrificaram por nós", completou.

O novo normal de Kate Middleton

Em setembro do ano passado, num vídeo que partilhou nas redes sociais e no qual anunciava que tinha terminado os tratamentos contra o cancro, Kate revelou-se grata "pelas coisas simples na vida", as quais, normalmente, se tomam por garantidas.