O pai de Taylor Swift, Scott Swift, está a recuperar de uma cirurgia cardíaca, mas está a sentir-se bem, como partilhou uma fonte com o TMZ.

Um representante da cantora disse ao TMZ que Scott Swift foi submetido à operação há mais de um mês e que a mulher, Andrea, e os filhos, Taylor e Austin, estiveram ao seu lado durante o procedimento e agora na recuperação.

Mas não ficou por aqui e esclareceu também que o procedimento em nada teve a ver com o resultado de um ataque cardíaco, afirmando que Scott Swift está a sentir-se ótimo.

Ao que tudo indica, foi numa consulta de rotina que o médico se apercebeu que algo não estava bem com Scott Swift e recomendou a operação, mais precisamente uma revascularização miocárdica - um procedimento feito para tratar pacientes com bloqueios nas principais artérias.

Taylor Swift já viveu alguns susto de saúde com os pais. Em 2019, quando conversou com a revista Elle, a cantora partilhou que os pais "tiveram cancro". "Tive de aprender a lidar com doenças graves na minha família... Isso ensinou-se que existem problemas reais e depois há o resto", disse.

Scott Swift e a mulher, Andrea Swift, estão casados há 37 anos. Ambos desde sempre apoiaram a cantora na sua carreira, mesmo antes de ter conquistado a fama.

"Ela estava sempre a cantar quando tinha 3, 5, 6 ou 7 anos", contou Scott ao UDaily em 2009, cita a People. "É a Taylor a fazer o que ela gosta de fazer", acrescentou.

Os pais de Taylor Swift foram vistos em vários espetáculos da artista na Eras Tour. A digressão terminou no Canadá, no dia 8 de dezembro de 2024.

Além de contar com o apoio dos pais, a cantora tem ao seu lado o namorado, Travis Kelce, e o casal fica muitas vezes em destaque na imprensa internacional, como aconteceu no passado mês de junho. Nesta ocasião, ambos foram 'apanhados' num momento de cumplicidade enquanto estavam numa pista de dança a ouvir o tema de sucesso da cantora, 'Shake It Off'.