Já são vários os momentos de cumplicidade protagonizados por um dos casais do momento, Taylor Swift e Travis Kelce, e voltaram a ficar em destaque esta semana.

Num novo vídeo que foi parar às redes socias, a cantora e o jogador de futebol americano podem ser vistos no meio de várias pessoas a dançarem ao som de 'Shake It Off' e a cantarem aquele que é um dos temas de sucesso de Taylor Swift.

A estrela pop e companheiro estiveram juntos na cerimónia de abertura da Tight End University - projeto fundado por Travis Kelce em 2021 com os colegas da NFL George Kittle e o comentador desportivo Greg Olsen, em Nashville.

Os fãs do casal não tardaram a manifestarem-se com carinhosas reações. "Ela finalmente encontrou o amor da sua vida" ou "eles são tão fofos", são alguns dos muitos comentários que se pode ler na publicação do TikTok, que pode ver abaixo.

O look da cantora com um toque de luxo

Na ocasião, Taylor Swift pode ser vista com um top xadrez que combinava com uma saia midi da Hunter Bell. O conjunto custa 710 dólares (cerca de 600 euros), segundo a People. Mas o que mais destacou no seu visual foi a mala. A cantora combinou o conjunto xadrez com uma mala Celine, no valor de 3.100 dólares (cerca de 2.600 euros).

Por sua vez, o namorado, Travis Kelce meio que combinou o look com a mala de Taylor, tendo usado um conjunto (composto por polo e calções) em tons de branco, de malha, com um pequeno detalhe amarelo nas mangas.

No que ao calçado diz respeito, Taylor Swift recorreu a umas sandálias brancas e o jogador de futebol americano optou por uns ténis da mesma cor. Veja no vídeo em que o casal aparece a caminhar de mãos dadas e que foi publicado na página de Instagram da Tight End University:

Taylor Swift e Travis Kelce, recorde-se, assumiram o namoro em 2023 e rapidamente se tornaram um dos casais mais presentes na imprensa internacional.

Nesse ano, quando o jogador de futebol americano falou pela primeira vez da relação, tendo sido capa da WSJ Magazine, partilhou: "O escrutínio que ela recebe, o quanto ela tem uma lupa em cima dela, todos os dias, paparazzi à porta de casa, à porta de todos os restaurantes onde vai, depois de cada voo que sai, e ela está apenas a viver, a aproveitar a vida. Quando ela age assim, é melhor não ser eu a agir de forma estranha."

E o que é certo é que Travis Kelce tem estado várias vezes na mira das lentes dos paparazzi, mas destacando-se, sobretudo, o romance e a cumplicidade que o liga à cantora.

Leia Também: Taylor Swift visita hospital pediátrico e emociona com gesto