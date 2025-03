Taylor Swift e Travis Kelce têm-se mantido longe dos holofotes, depois do fim da época que terminou com o Super Bowl, que deu a derrota à equipa do jogador de futebol americano, e da tournée da cantora ter também chegado ao fim.

O casal foi, no entanto, visto na semana passada, a sair de um restaurante em Park City, no Utah.

Um vídeo, que mostra Travis a abrir a porta de um carro para Taylor entrar, está a correr as redes sociais desde segunda-feira, 10 de março.

Esta é a primeira vez que o casal é 'apanhado' em público desde o Super Bowl, que aconteceu a 9 de fevereiro.

Leia Também: Travis Kelce estava doente quando perdeu no Super Bowl