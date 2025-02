Travis Kelce estava a lutar contra uma "grande doença" antes da derrota da sua equipa no Super Bowl.

Brett Veach, general manager dos Kansas City Chiefs, falou sobre o sucedido num episódio do podcast da NFL 'The Insiders'.

Frisando que "não estava a dar desculpas" para a derrota da equipa do namorado de Taylor Swift, Veach revelou que o jogador "estava a lutar contra uma grande doença" antes do Super Bowl, que aconteceu no dia 9 de fevereiro, em Nova Orleães.

Em relação aos rumores sobre uma possível reforma de Travis Kelce, Brett Veach respondeu, quando questionado sobre se iria regressar para a época de 2025: "Acho que sim. Estamos a contar com o regresso do Travis. E estamos entusiasmados por isso."