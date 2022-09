A investigação publicada no "Journal of Behavioral Medicine" revela que usar a balança diariamente é, talvez, uma das melhores formas de perder e controlar o peso.

O estudo científico contou com o recrutamento de quase três centenas de estudantes norte-americanas, com estaturas variadas, e chegou à conclusão que as que se pesaram todos os dias ao longo de dois anos tiveram uma redução maior do Índice de Massa Corporal (IMC) e do Índice de Massa Gorda (IMG).

Ao longo do estudo, nenhuma das voluntárias foi informada do objetivo do estudo, nem recebeu instruções para perder peso. "Não esperávamos que, na simples ausência de uma intervenção de perda de peso, as participantes perdessem peso", comentou Diane Rosenbaum, coordenadora do estudo e psicóloga na Universidade da Pensilvânia, citada pelo Science Daily.

A cientista avança ainda que o controlo diário do peso pode aumentar a motivação para cuidar do corpo, opinião que é partilhada pela outra co-autora do estudo.

"Pesar-se regularmente pode motivá-lo a adotar comportamentos saudáveis ​​de alimentação e exercício, porque fornece evidências de que esses comportamentos são eficazes para ajudá-lo a perder ou controlar o peso", acrescentou Meghan Butryn, professora na Universidade de Drexel.

