Morreu este domingo, 27 de julho, o arquiteto Nuno Portas, pai dos políticos Paulo e Miguel Portas, aos 90 anos.

A notícia foi tornada pública por Helena Sacadura Cabral, a sua primeira mulher e de quem se divorciou em 1968, no Instagram:

"Foi com pesar, que tomei conhecimento da morte de Nuno Portas, pai dos meus dois filhos. Apesar de há muitos anos termos seguido caminhos diferentes, compartilhámos uma parte importante da vida e, acima de tudo, a dádiva de sermos pais de pessoas incríveis", começou por referir a escritora.

Helena revela ainda que a sua grande preocupação no momento é o bem-estar do filho e dos netos que enfrentam agora esta perda.

"Neste momento, o meu coração está especialmente voltado para o filho que me resta e para os nossos netos, que enfrentam, agora, a dor de uma perda profunda. Desejo que ele encontre paz, e que a memória do que foi bom siga viva no coração de quem o amou", concluiu.

Nuno Portas tinha também outra filha, Catarina Portas, fruto do segundo casamento com Margarida Maria Gomes de Sousa Lobo.

Quem era o arquiteto Nuno Portas?

Nuno Portas nasceu em Vila Viçosa a 23 de setembro de 1934. Estudou arquitetura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa mas foi no Porto que obteve o grau de licenciatura em 1960.

Durante a sua carreira trabalhou com o arquiteto Nuno Teotónio Pereira e colaborou com a revista Arquitectura, tornando-se diretor da mesma. Em 1962 entrou para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil onde ficou, como coordenador do Núcleo de Pesquisa de Arquitectura, Habitação e Urbanismo, até 1974.

Nuno Portas foi docente na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa entre 1965 e 1971 e deu aulas como professor convidado na Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, no Instituto de Urbanismo de Paris, na Universidade de Paris VIII, Politécnico de Milão, Universidade de Ferrara e ainda na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Juntamente com Nuno Teotónio Pereira recebeu, em 1974, o Prémio Valmor, pela obra da Igreja do Coração de Jesus, em Lisboa.

Durante a sua carreira participou em inúmeras obras de relevância, tanto em Portugal como no estrangeiro. Coordenou a equipa de arquitectos responsáveis pela expansão da Universidade de Aveiro, foi um dos responsáveis pelo plano da Expo 98 e foi ainda consultor da reabilitação do centro histórico de Guimarães.

Lá fora coordenou o Planeamento Intermunicipal de Madrid e foi consultor do Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona.

Em 2004, Nuno Portas recebeu o grau da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.