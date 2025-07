Travis Kelce e Taylor Swift têm tido, finalmente, tempo para namorar. No início da relação a cantora estava a fazer a sua tour mundial, a The Eras Tour, que durou cerca de 21 meses e o desportista não a pode acompanhar já que joga futebol americano no Kansas City Chiefs. Por isso, os dois aproveitavam os pequenos intervalos que a artista tinha para se conhecerem melhor.

Com o fim da tour, em dezembro de 2024, e agora com a pausa do desportista da NFL, o casal aproveitou para tirar férias.

Nas redes sociais, o jogador partilhou várias imagens ao lado da namorada e ao lado de amigos. "Tive algumas aventuras durante esta pausa", escreveu Travis Kelce na legenda da partilha.

A cumplicidade dos dois é notória, como se pode ver nas imagens que estão agora disponíveis na galeria. O casal esteve na neve, no campo e também numa zona de maior calor.

Como começou o romance entre Travis Kelce e Taylor Swift?

Travis e Taylor, ambos com 35 anos, conheceram-se durante a tour da artista. A cantora foi atuar na cidade onde mora o jogador, Kansas City, que tinha interesse em assistir a um espetáculo. A história foi contada pelo próprio numa entrevista ao The Wall Street Journal.

O desportista tentou entrar em contacto com a artista mas não conseguiu. De seguida tentou, através de uma pulseira da amizade (artigo usado pelos fãs da cantora) dar-lhe a conhecer o seu número de telefone, conseguindo a ajuda de uma pessoa da equipa de Taylor.

E foi aí que Kelce recebeu uma chamada da própria Taylor e que a história de amor começou.

"Ela provavelmente vai- me odiar por dizer isto, mas... quando a Taylor veio para Arrowhead [estádio do Kansas City Chiefs], deram-lhe um camarim que era o nosso balneário. Isto quer dizer que os primos dela tiraram várias fotos em frente ao meu armário", revelou o jogador de futebol americano.

Taylor Swift e o seu lado solidário

Taylor Swift é uma das artistas pop mais aclamadas da atualidade, somando sucessos (e milhares de dólares). Mas o seu lado solidário é também uma das suas características. Ainda em junho deste ano, a artista visitou o hospital Joe DiMaggio Children’s Hospital, na Flórida, Estados Unidos da América. Entre beijos, abraços e muitas fotos, a cantora fez questão de conhecer as crianças que estavam internadas no local.

"Obrigada, Taylor Swift, por trazer o seu apoio e gentileza ao hospital. Transformaste os corredores do hospital num lugar de alegria, conforto e conexão. Os nossos pacientes e familiares sentiram que o amor e a magia permanecerão com eles por muito tempo depois de hoje", escreveu o hospital na legenda de uma partilha nas redes sociais onde mostraram algumas das imagens.

No fim de 2024 a cantora visiou também as crianças do Children's Mercy Hospital, em Kansas City, no estado do Missouri.