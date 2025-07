Hugo Mendes, comentador do programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha', abriu o coração numa partilha que fez com os seguidores da sua página de Instagram, em tom de desabafo, esta segunda-feira, dia 28 de julho.

O comunicador revelou já estar na capital, depois de uma ida ao sul de Portugal, Algarve, durante a qual - apesar de trabalhar - aproveitou para ir a banhos na praia.

"Já cheguei a casa. À casa de Lisboa. Mas trouxe comigo o Algarve no peito (como sempre). Prometi avisar quando chegasse. E já cá estou. Depois de uma semana de muito trabalho", começa por escrever numa mensagem que poderá ler de seguida.

Hugo Mendes aproveitou a semana de trabalho no Algarve para fazer uma escapadinha à praia e aproveitar o calor do sul do país© Instagram/Hugo Mendes

"Os últimos tempos não têm sido fáceis. A minha cabeça está 'desarrumada'. Mas o sorriso está cá. E está cá porque tenho gente boa que não me deixa cair e porque o trabalho (a fazer aquilo que tanto gosto) tem sido salvação. E o amor. Que o amor nos salve nas noites escuras. E como dizia a nossa querida Mariama: 'Só o amor é que interessa'. Obrigado", realçou lembrando Mariama Barbosa (também comentadora do 'Passadeira Vermelha'), que morreu aos 47 anos em 2022, vítima de um cancro no estômago.

Partilha feita por Hugo Mendes na sua página de Instagram dia 28 de julho© Instagram/Hugo Mendes

O luto de Hugo Mendes após morte trágica de amigo

Junho foi um mês particularmente difícil para Hugo Mendes. O comentador lamentou a morte de um amigo, Rúben Filipe Salgado, que foi dado como desaparecido a 29 de junho. O corpo do funcionário da Câmara Municipal de Oeiras viria a ser encontrado na praia da Fonte da Telha, na Costa da Caparica, Setúbal, a 5 de julho.

"Obrigado a todos os que partilharam os alertas sobre o desaparecimento do Filipe e contribuíram com informações. Infelizmente, hoje tivemos a confirmação de que o desfecho não foi ao encontro da nossa fé e esperança. Os meus sentimentos estão com a família e amigos, pela saudade que agora ocupará os nossos corações", realçou à época.

"Serás para sempre um sorriso bonito e muito especial", disse ainda, não escondendo a enorme tristeza que sentia.

Entretanto, uma fonte próxima revelou ao Fama ao Minuto que Ruben Filipe não deixou uma carta de despedida à família, o que dá força à teoria de afogamento acidental, informação que contraria algumas notícias que circularam inicialmente.

O funeral de Ruben Filipe, que perdeu a vida aos 32 anos, realizou-se a 12 de julho.