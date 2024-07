O chocolate negro pode ser um delicioso aliado no tempo quente, sem comprometer a dieta e o corpo de verão. Além de ser rico em magnésio, que é um mineral essencial para a produção de energia, é uma fonte natural de cafeína e teobromina, podendo substituir o café naqueles dias em que uma bebida quente é a última coisa que apetece. Ficam aqui algumas sugestões de como incluir o chocolate na sua dieta de verão:

Gelado de chocolate e menta

Começamos com uma opção que nunca sai de moda: gelado de chocolate e menta. A frescura da menta combina maravilhosamente com a riqueza do chocolate.

Faça um gelado caseiro utilizando leite ou uma bebida vegetal, natas, chocolate negro de hortelã-pimenta e folhas de menta fresca. O resultado é uma sobremesa leve e fresca, ideal para os dias mais quentes.

Para além de deliciosa, é uma opção muito mais saudável do que um gelado de supermercado.

Smoothie refrescante

Para uma bebida refrescante e nutritiva, um smoothie de chocolate e banana é a escolha ideal. Misture bananas congeladas, leite ou bebida vegetal e pepitas de chocolate negro. Para um toque extra, adicione chia ou aveia em flocos.

Esta combinação não só é deliciosa, como também uma excelente forma de começar o dia com energia ou como lanche a meio da tarde.

Cocktail chocolate Martini

E como as noites de verão são sempre longas e calorosas, temos um cocktail fresco que vai encantar os maiores apreciadores de chocolate: o Chocolate Martini.

Comece por preparar o creme de chocolate caseiro. Basta misturar uma colher de sopa de cacau negro em pó com uma colher de sopa de açúcar e adicionar água quente aos poucos até obter uma consistência de xarope e deixar arrefecer.

Depois, misture 50 ml de vodka, 25 ml de licor de café (ou pode optar por um café expresso frio), 25ml do creme de chocolate que preparou e coloque tudo num shaker com gelo. Agite bem e coe para um copo de martini. Decore com raspas de chocolate.

Para os mais gulosos, para além dos ingredientes acima, podem acrescentar também 15ml de Baileys.

Frutas congeladas com chocolate

Finalmente, o snack mais rápido, fácil e igualmente delicioso - frutas geladas com chocolate negro. Mergulhe morangos, bananas, laranja ou kiwis em chocolate negro derretido e congele durante 30 minutos.

Podemos ainda fazer um upgrade a esta criação com alguns pequenos toques: