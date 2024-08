Os dias quentes de verão pedem momentos de frescura e descontração, e, no Lisbon Marriott Hotel, essa combinação personifica-se num delicioso brunch seguido de uma tarde relaxante na piscina.

O brunch é servido no Citrus Restaurant Grill, que oferece vista para o jardim e piscina, a partir das 12h30. Em regime buffet, idealizado pelo chef executivo Dominic Smart, encontrará uma grande variedade de pães, iogurtes, compotas, tábuas de queijos e charcutaria para além das frescas saladas, que abrem o apetite para os pratos principais, dos quais destacamos o frango assado com molho Huli Huli, os bolinhos de salmão com molho de pimenta doce e a massa tagliatelle com tomate cereja, azeitona preta, mini mozarella, camarão e limão.

A pensar nos mais pequenos, mas também para fazer as delícias dos graúdos, existe ainda uma estação de saladas, empadinhas, mini hambúrgueres, esparguete à Bolonhesa, douradinhos de peixe, seleção de croquetes, seleção de gelados e panquecas com uma variedade de coberturas deliciosas.

Encontrará também uma estação de cozinha ao vivo onde poderá pedir ovos Benedict, ovos à Florentina, ovos Royale, ovos Sardon e os ovos Neptun cozinhados no momento.

Por fim, para adoçar ainda mais a experiência não poderiam faltar as sobremesas: Pavlova tropical, bolo de s’mores, mousse de manga com curcuma e coco, misú de chocolate branco, pêssego, gengibre e chocolate, torta de laranja e a fonte de chocolate e salada de frutas frescas.

O brunch inclui também bebidas: uma bebida de boas-vindas (taça de espumante Chandon Garden Spritz, com gelo); smoothies: abacate, couve, abacaxi e coco; manga, frutos vermelhos e banana; caju, limão e frutos vermelhos; sumos de laranja, maçã e frutos vermelhos; água, café e chá.

Brunch em família e uma tarde na piscina? No Lisbon Marriott Hotel é possível créditos: Divulgação

Finda a refeição e aconchegada a barriga, estenda a toalha na espreguiçadeira e aproveite para se refrescar na piscina. E música? Também há! Conte com a presença de um DJ surpresa para agitar e animar a sua tarde de verão.

O Brunch “Chandon Garden Spritz” com acesso à piscina está disponível aos sábados e domingos até 29 de setembro. Decorre entre as 12h30 e as 20h e tem o valor de 59€ por pessoa. Entre os 5 e os 12 anos têm desconto de 50% e até aos 4 anos não pagam. Os hóspedes do Lisbon Marriot Hotel podem usufruir ainda de um desconto de 20%.

Recomenda-se que reserve antecipadamente através do contacto 21 723 54 00 ou do e-mail lisbon@marriotthotels.com.