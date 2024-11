No que toca ao menu de buffet natalício no Lisbon Marriott Hotel este conta com preparação do chef Dominic Smart. Um momento à mesa acompanhado de música ao vivo entre ao violino (das 20h00 às 22h00) e ao saxofone (das 13h00 às 15h00).

Já na noite de 24 de dezembro, o jantar especial inclui a sopa de Bisque de camarão e funcho com óleo de coentro e creme fraiche, o clássico Bacalhau à Gomes de Sá; Perna de porco assada com cobertura de mel do Algarve e especiarias de Natal; Corvina assada em sal (Estação ao Vivo); Massa com molho cremoso de marisco; seleção de saladas verdes, legumes, sementes e grãos e saladas mistas.

A noite gastronómica traz as inevitáveis sobremesas tradicionais: Bolo-rei, Aletria, Arroz-doce, Sonhos de abóbora, Coscorões, Bolo de mel, Tronco de Natal da Madeira, Bolo de Natal, Pudim de fondant de chocolate, Chapéu do Pai Natal (brownies com morango), Bolo de amêndoa de chocolate com castanhas e peras bêbedas.

No dia 25 (12h30 às 15h30), o almoço de Natal, continuará a experiência gastronómica com os pratos mais aguardados, como a Sopa creme de alho-francês com guarnição juliana de salmão fumado; Polvo grelhado; Cabrito braseado e bem temperado com molho de vinho tinto; Peru assado com molho de vinho tinto, seleção de mostarda, Manteiga chimichurri e Arroz de coentros.

No buffet de sobremesas tradicionais, o destaque recai no Arroz-doce, Rabanadas, Sonhos de abóbora, Bolo de maçã com gengibre e especiarias, cobertura de crumble de nozes; Bolo de cereja, pistacho e maçapão; Mousse de chocolate branco, ricota e panetone com crumble de amaretto.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa

Contacto: tel. 217 235 400

Ambas as refeições, a da véspera de Natal e a do dia de Natal, orçam os 85€ por pessoa. Crianças até aos quatro anos não pagam e entre os cinco e os 12 anos contam com 50% de desconto.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 217 235 400 ou e-mail lisbon@marriotthotels.com