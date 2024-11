“Todos os anos vou ao Piemonte, no norte de Itália, à procura das trufas mais frescas e de melhor qualidade, que nesta época do ano estão no seu auge. O fato de ter vários contatos de caçadores de trufas em Alba permite-me ter alguma vantagem nesta busca, e isso torna possível que chegue ao melhor produto, que depois faço chegar aos clientes do Come Prima, em primeira mão. É um verdadeiro privilégio, para quem aprecia tanto a excelência das trufas como eu, e sempre um momento especial e feliz do ano para mim”, adianta o chef Tanka Sapkota.

Conhecido por ser um especialista deste precioso fungo, o chef Tanka Sapkota chegou a trazer para Portugal uma trufa branca de 1.153 kg, em 2018, considerada como a maior da década, a nível mundial. A mais rara e apreciada trufa, a trufa branca de Alba, colhida na região de Piemonte, no Noroeste de Itália, é todos os anos servida num menu especial no restaurante Come Prima, em Lisboa, no mês de novembro. O menu é preparado especificamente pelo chef Tanka Sapkota, e os grandes apreciadores de trufa acorrem ali, para degustarem esta iguaria tão delicada como escassa.

Foi também em 2018 que Tanka Sapkota foi distinguido com o título de “Cavaleiro das Trufas Brancas de Alba”, pela Ordem dos Cavaleiros do Tartufo de Alba, sendo o único em Portugal a deter essa honraria por parte da confraria eno-gastronómica, que recua a 1967.

É um tesouro natural. A trufa branca de Alba está à prova em Lisboa créditos: Jorge Simão

O seu trabalho na área das trufas tem sido cada vez mais aprofundado tendo, em 2022, dado início a uma expedição de ‘caça à trufa’ com cães pisteiros em território nacional, que encontrou, pela primeira vez na história do nosso país, trufa negra de verão em Portugal. Após vários anos de pesquisa, o chef Tanka Sapkota conseguiu por fim identificar esta raridade em solo nacional, uma descoberta atestada por investigadores do Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente, Instituto Superior de Agronomia e as Universidades de Évora, Coimbra e Lisboa.

Come Prima Rua do Olival, n.º 258, Lisboa



Desde 1996 a viver em Portugal, depois de ter trabalhado na Alemanha e em Itália, Tanka Sapkota apaixonou-se e especializou-se em gastronomia italiana. A par do Come Prima, o chef é ainda proprietário dos restaurantes em Lisboa Forno d’Oro (que está no 12.º lugar das melhores pizzas napolitanas da Europa, atribuído pelo Prémio anual 50 Top Pizza Europa), Il Mercato (considerado a melhor massa fresca de Lisboa) e Casa Nepalesa (que recebeu prémio Time Out para melhor cozinha de Lisboa, eleita pelos consumidores).

Este ano o Menu Especial Trufa Branca de Alba vai ser composto por duas entradas, dois primeiros pratos, um segundo prato e uma sobremesa. Este menu está disponível apenas ao jantar, e requer uma reserva obrigatória.