O jantar no Real by Casa da Calçada, na Invicta (Rua de Rodrigues Sampaio, n.º 105), marca o reencontro de dois chefs que já haviam trabalhado juntos no hotel Casa da Calçada, em Amarante, e para onde ambos estão prestes a regressar, assegurando cada um deles a cozinha dos dois restaurantes. Francisco Quintas à frente do restaurante de fine dining Largo do Paço (uma estrela Michelin) e Emiliano conduzindo os sabores no restaurante Canto Redondo.

Neste momento, a dupla de chefs pesa receitas e cozinha segredos para um jantar especial a quatro mãos. A partir das 19h00 de 29 de novembro, o protagonismo à mesa fica entregue aos produtos nacionais a combinar com os vinhos da Casa da Calçada.

No Porto, o jantar a quatro mãos promete “magia” à mesa créditos: Divulgação

No menu deste jantar com pairing de vinhos, Francisco Quintas sublinha a “excelência dos produtos” e destaca a ervilha lágrima, conhecida como “caviar vegetal”, lembrando que “tem uma textura doce que traz um toque característico e singular ao prato de peixe”.

Emiliano Savio, por seu turno, salienta o prato de cordeiro de leite “que fará depois parte da nova carta do Real by Casa da Calçada” e reforça o imperativo de trabalhar “produtos nacionais de qualidade” aos quais confere a sua técnica e assinatura pessoais. Os cuscos desta ementa especial, são confecionados segundo a tradição familiar de um produtor transmontano.

Outra preocupação de ambos os chefs é usar produtos sazonais e isso nota-se em toda a carta deste jantar, até mesmo na sobremesa que remata a refeição: um fondant com crocante de amêndoa, o produto da época eleito.

As reservas para o jantar que orça os 95€ por pessoa podem fazer-se através dos telefones 220 144 470, 912 551 909 ou pelo e-mail reservas@restaurantereal.pt