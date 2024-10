Lisboa já foi rica nos chamados snack-bares, onde as bifanas e a cerveja fizeram nome. Agora, Olivier da Costa introduz-nos o conceito de “snack-mar”, ou não fosse ele o rei dos conceitos gastronómicos da capital. Aqui, é o marisco quem mais ordena, num ambiente de requinte, em tudo contrário ao que associamos a um snack-bar.

“É um espaço que se distingue de tudo o que já criámos. É um conceito inovador na gastronomia portuguesa, um Snack-Mar onde muitos pratos podem ser saboreados com as mãos. Queremos homenagear o nosso mar e os nossos antepassados com elegância e qualidade, tanto no sabor quanto no serviço”, afirma Olivier da Costa.

Começamos pelo espaço: é no coração de Lisboa, junto ao Largo do Rato, que encontramos o mais recente restaurante do portefólio de Olivier, onde funcionou uma antiga padaria histórica. A ideia passa por fazer uma homenagem à riqueza do mar português, mas trazer também o glamour da chamada “época de ouro”, os anos 1920

O Real Pérola está dividido em três ambientes distintos. A Sala Principal transporta os visitantes para uma época onde o charme do passado encontra a sofisticação contemporânea. O destaque desta sala vai para o balcão central, onde os clientes podem assistir de perto à preparação dos frutos do mar. As molduras de teto restauradas e o elegante piso de mosaico de mármore completam o ambiente.

Ao passar para a Sala de Transição, a atmosfera muda subtilmente, com uma paleta de cores vibrantes e ousadas, em tons de menta e verde floresta, criando um ambiente dinâmico, ideal para conversas animadas e partilha de pratos generosos (como Olivier já nos habituou) de marisco.

Na Sala Tasca encontramos uma interpretação contemporânea de uma tasca tradicional portuguesa, com azulejos geométricos pintados à mão e espelhos estrategicamente posicionados para refletir a energia do longo balcão. Tecidos ricos e texturas luxuosas contribuem para uma atmosfera sofisticada e vibrante, tornando este ambiente ideal para aqueles que apreciam caráter e estilo.

Nunca ouvir falar de um snack-mar? Vai ter de perguntar a Olivier o que é — e conhecer o Pérola

O design do espaço ficou a cargo de Camilla Degli Esposti, conhecida pela sua habilidade em entrelaçar alta-costura nos espaços interiores.

Na carta do Real Pérola, as ostras, oriundas do Algarve, do Sado, de Aveiro e de França, são a estrela da casa, com um valor entre os 18€ e os 24€, a meia dúzia. Nas entradas, a Amêijoa à Bulhão Pato (26€), o Camarão à Guilho (25€), o Lingueirão Shishô (23€) e o Tártaro Real (29€) são outras opções.

Real Pérola by Olivier Morada: Rua da Escola Politécnica 247 - 1250-186 Lisboa Telefone: +351 213833030 Horário: Aberto de terça a domingo, das 12h30 às 15h e das 19h às 24h Instagram: https://www.instagram.com/realperola_byolivier/

Nos pratos principais encontramos a Pata de Caranguejo Real (95€), as Vieiras Trufadas (25€), o Arroz de Marisco (85€), o Prego de Atum (21€) e o Bun Real (35€), mas também há opções para os amantes de carne, como o Bife Olivier (35€), o Tártaro de Novilho (25€) ou o Pica Pau (33€).

Quem procurar essencialmente marisco poderá deliciar-se com os Carabineiros (39€ uni.), o Camarão Tigre com molho real (39€ uni.), o Lavagante (47€ uni.), a Lagosta (140€ uni.), a Gamba da Costa (18€ a dúzia), entre outros diferentes tipos de camarão.

Para finalizar, sobremesas como Bolo de Bolacha (8€), o Bolo de Chocolate (8€), o Quindim (7€) e a Mousse de Manga (8€) completam a refeição.