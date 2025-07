Sabe qual era o pequeno-almoço preferido da princesa Diana? É uma receita bastante popular hoje em dia mas não tão conhecida nos anos 90.

Quem revelou este 'segredo' foi o seu antigo chef, Darren McGrady, que mostrou através de um vídeo no Youtube a receita completa. 'Overnight oats' ou aveia adormecida [em português], era a sua escolha para começar o dia. A receita tem aveia, sumo de laranja (que fica toda a noite no frigorífico), mel, nozes, frutos vermelhos, iogurte grego, maçã e ainda sumo de limão.

Mc Grady revelou que Diana era muito preocupada com a sua saúde e ia ao ginásio três vezes por semana, confessando como é que este 'vício' da princesa surgiu.

"Ela foi a uma clínica de saúde na Suiça e lá comeu esta receita, inventada por uma nutricionista suíça. Diana achou que era muito boa e saudável, roubou a receita e pediu-me isto todos os dias de manhã", revelou o chef.

McGrady trabalhou para a família real britânica de 1982 a 1997. Primeiro começou por fazer as refeições da rainha Isabel II e o príncipe Philip e mudou-se para o Palácio de Kensington em 1993 onde era chef privado de Diana, tendo cozinhado para toda a família.

Diana e a 'sombra' da bulimia

As questões do corpo eram um assunto impactante para Diana. A 'princesa do povo', como era conhecida, lutou contra a bulimia durante vários anos, tal como contou numa entrevista à BBC em 1995.

“Eu tive bulimia durante vários anos. E isso é como uma doença secreta. Fazemos isso a nós próprias porque a autoestima está em baixo e achamos que não somos dignas e que não valemos muito".

A Andrew Morton, que escreveu a sua biografia, 'Diana: Her True Story', a mãe de Harry e William contou em detalhes esta questão de saúde.

"A bulimia começou uma semana depois de ficarmos noivos e levou quase uma década a superar", confessou. Os motivos? "O meu marido pôs a mão na minha cintura e disse: 'Estás um pouco gordinha'. Isso desencadeou algo em mim”. O facto de Carlos manter uma relação extraconjugal com Camilla Parker Bowles também não ajudou à questão da autoestima.

O fatídico dia 31 de agosto

Recorde-se que Diana morreu a 31 de agosto de 1997 em Paris, aos 36 anos, vítima de um acidente de carro. Na altura, a princesa estava divorciada de Carlos e tinha um novo companheiro, o empresário egípcio Dodi Fayed. Os dois aproveitaram umas férias de verão no Mediterrâneo e chegaram a Paris a 30 de agosto.

Jantaram no hotel Ritz e saíram de forma a não serem apanhados pela imprensa, que os perseguiu durante todo esse período. Apesar de todos os cuidados, os paparazzi seguiram o carro deles, que ia em alta velocidade e bateu no túnel da Pont de l'Alma, em frente à Torre Eiffel. Fayed e o motorista tiveram morte imediata. Diana ainda foi levada para o hospital onde foi submetida a várias cirurgias mas não resistiu.

