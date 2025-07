Marcos Tenório Bastinhas surpreendeu os seguidores ao anunciar uma pausa na carreira tauromáquica. Um dia depois do comunicado, a sua mulher, Dália Madruga, mostrou todo o seu apoio nas redes sociais através de uma publicação onde fala sobre a importância da saúde mental.

"Todos os dias vejo o meu marido superar-se. Com uma coragem única — que só reconheço nele. Nos dias bons, é o primeiro a levantar-se, a arregaçar as mangas e a fazer acontecer. Nos dias menos bons, teve a lucidez e a força de parar…

Parar para recarregar, para encher os depósitos de energia que a vida tantas vezes esgota. E isso, para mim, é um acto de coragem enorme.

A saúde mental não é uma moda. É essencial. Devia ser uma preocupação de todos. Ninguém merece estar doente e lutar contra os próprios pensamentos. Mas o mais importante é ter a consciência — e a força — de escolher viver. Ele escolhe. Todos os dias.

E eu escolho admirá-lo, amá-lo e caminhar ao lado dele. Com o coração cheio de orgulho. Porque viver é coragem. Mas continuar com esperança… isso sim, é heroísmo", escreveu Dália.

No seu comunciado, o cavaleiro tauromáquico referiu que esta pausa se devia a "motivos pessoais" sem nunca referir exatamente quais.

"Por motivos pessoais decidi suspender a minha temporada taurina. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Em 25 anos de carreira nunca senti a necessidade de parar. Nem nos momentos mais duros, nem nas fases mais exigentes da vida e da profissão. Sempre encontrei forças para continuar, para vestir a casaca e entrar em praça com a dignidade e entrega que o público merece.

Hoje, no entanto, preciso parar. Parar para pensar, para me reencontrar, para perceber onde estou e qual o caminho a seguir a partir daqui. Quero agradecer profundamente a todos os que me seguem, aos que me acompanham há tantos anos e aos que, mesmo em silêncio, me dão força. Saibam que muitas vezes fui a uma praça apenas por vocês — por respeito, por gratidão, por amor ao que nos une.

Ao longo destes anos, nunca virei a cara à luta. Os meus dias sempre foram de muito trabalho, com hora para começar, mas nunca com hora para terminar. Sempre com o objetivo de que, no momento em que pisasse a arena, tudo estivesse perfeito — porque o público merece isso, sempre.

Esta não é uma despedida. É apenas uma pausa. Com verdade, respeito e emoção", escreveu o cavaleiro.

Nos comentários da publicação, são várias as palavras de apoio à decisão de Marcos. "Muita força, estamos contigo"; "Que Deus lhe dê força e coragem para se encontrar e resolver os seus problemas" e ainda: "Ficamos à sua espera, vai fazer muita falta", pode ler-se na publicação.

A história de amor de Marcos Tenório Bastinhas e Dália Madruga

Casados há nove anos, os dois começaram a falar através das redes sociais, com a antiga atriz a reagir a uma publicação do cavaleiro. A paixão foi arrebatadora e até levou Dália a rumar ao Alentejo para viver com o marido. "Se querermos estar com alguém temos de abdicar. Tinha uma paixão maior, nunca me arrependi", confessou numa entrevista a Manuel Luís Goucha em 2021. Os dois são pais de Clara, Alice e Joaquim. Dália tem ainda outro filho, João, de uma anterior relação.