Lupita Nyong'o recorreu à sua página de Instagram para revelar que foi diagnosticada com miomas uterinos (tumores benignos mas dolorosos) em 2014.

Através de várias imagens, a atriz, de 42 anos, confessa que descobriu a doença "no mesmo ano que ganhou um Óscar".

"30 miomas. Tive que fazer uma cirurgia para os remover. Perguntei ao meu médico se podia fazer alguma coisa para evitar que voltassem a aparecer e ele disse que não e que era só uma questão de tempo para reaparecerem", revela a artista.

Esta partilha da atriz surge na sequência do mês de consciencialização sobre a doença. "Oito em cada dez mulheres negras e sete em cada dez mulheres brancas terão miomas. No entanto, falamos tão pouco sobre isso".

"Quando chegamos à puberdade, aprendemos que a menstruação significa dor e que a dor simplesmente faz parte de ser mulher". Ao falar sobre o assunto com várias mulheres, Lupita assume que há "várias a passar pelo mesmo". "Estamos a lutar sozinhas com algo que afeta a maioria. Chega de sofrer em silêncio! Devemos rejeitar a normalização da dor feminina. Imagino um futuro com educação precoce para adolescentes, melhores protocolos de triagem, pesquisas de prevenção e tratamentos menos invasivos para os miomas uterinos", apela a atriz.

Lupita dá a cara pela Fundação para a Saúde da Mulher que tem agora a Bolsa de Pesquisa FWH x Lupita Nyong’o sobre Miomas Uterinos, focada em desenvolver "tratamentos minimamente invasivos, ou não invasivos, para miomas uterinos", para que, no futuro, as mulheres com esta condição tenham mais qualidade de vida.

Lupita anunciou ainda que se juntou à algumas congressitas e senadoras do Capitólio "para apresentar projetos lei que poderiam financiar pesquisas sobre a doença".

Por fim, a atriz deixa a mensagem para todas as mulheres que sofrem desta condição. "Espero que a minha experiência ecoe em qualquer pessoa que já se tenha sentido rejeitada, confusa ou sozinha. E espero ter respostas para as muitas mulheres que lidam com miomas uterinos. Merecemos algo melhor. É hora de exigir. O silêncio não serve a ninguém!", concluiu a artista.

A história de vida de Lupita Nyong'o

Lupita Amondi Nyong'o nasceu na Cidade do México a 1 de março de 1983 mas quando tinha apenas um ano de idade os seus pais voltaram ao país de origem, o Quénia, onde viveu até aos 16 anos.

Começou a sua carreira em Hollywood como assistente de produção. Em 2008 estreou-se como atriz na curta-metragem East River e, em 2009, participou na série do Quénia, 'Shuga'. "12 anos escravo" foi o filme que a tornou conhecida no mundo inteiro. Pelo seu papel na película, a artista ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, sendo a sexta atriz negra a ganhar o prémio. Em 2014 entrou ainda no filme de ação '330067', em 2015 no 'Star Wars: O Despertar da Força' e em 'Black Panther' em 2018.

Leia Também: Este era o pequeno-almoço preferido da princesa Diana (e está na moda)