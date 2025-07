Avelino Cristiano Maia, filho mais velho de Nininho Vaz Maia, vive um momento feliz na sua carreira futebolística. O jovem, de 18 anos, assinou o seu primeiro contrato enquanto jogador profissional com um clube de futebol português.

Cristiano Maia é agora jogador do Estrela da Amadora.

"É um orgulho assinar o meu primeiro contrato. Agradecer a Deus à minha família e ao Estrela da Amadora pela confiança dada. A disciplina leva-nos ao sucesso", escreveu o jovem futebolista ao anunciar a novidade através das redes sociais.

As reações dos famosos

A partilha de Cristiano Maia, feita no dia de terça-feira, 15 de julho, foi imediatamente inundada de reações de familiares, amigos e figuras públicas.

Rodrigo Gomes, radialista, reagiu com emojis em forma de fogo.

Paulo Battista, alfaiate dos famosos, comentou: "Carrega neles, meu craque".

Marcelo, antigo concorrente do 'Secret Story 8', atirou: "Com tudo, meu menino".

"Orgulhosa de ti", escreveu ainda a madrasta, Triana Marín, atual companheira do músico Nininho Vaz Maia.

Recorde-se que Nininho Vaz Maia, de 37 anos, foi pai de Cristiano aos 19 anos. O músico tem ainda dois outros filhos, Ionara, de 15 anos, e Fabiano, de sete.

Cristiano Maia joga futebol desde tenra idade e já tinha ligações à formação do Estrela da Amadora, tal como é possível perceber através da sua página de Instagram. É precisamente nas redes sociais que se assume como fã de Ricardo Quaresma.

"Ídolo", escreveu numa fotografia na qual aparece ao lado do icónico futebolista português.

Os conselhos de Cristiano Ronaldo

"Ontem senti meu sonho um pouco mais perto", realçou em setembro de 2022 o filho de Nininho Vaz Maia ao conhecer Cristiano Ronaldo.

Na ocasião em que o pai cantou para CR7, Cristiano Maia também esteve lá e agarrou a oportunidade única de receber conselhos de Ronaldo, Quaresma e Diogo Dalot.

"Há conselhos que valem ouro! Obrigado N.º1, Cristiano Ronaldo, pelas tuas palavras. Ricardo Quaresma, sei que sempre te tenho perto, és um exemplo para mim! Diogo Dalot, ontem quando estive contigo senti que era possível… Um dia jogamos juntos. Obrigado N.ª1 da música, Nininho Vaz Maia, por me dar esta motivação e cumprir um sonho", enalteceu, agradecendo ao pai a oportunidade.

Além do futebol, Cristiano também já deu cartas na música

Além do talento para o futebol, Cristiano Maia também herdou do pai o gosto e dotes para a música. O jovem já subiu ao palco com Nininho em diversos espetáculos e até num programa de televisão.

O filho mais velho de Nininho Vaz Maia protagonizou um momento verdadeiramente emocionante, que deixou todos em lágrimas, ao aparecer de surpresa no 'All Together Now - kids'.

Cristiano, na altura com 13 anos, deu voz ao tema do pai 'Gosto de Ti'. Depois das lágrimas de orgulho e alegria, Nininho Vaz Maia e o filho fizeram um dueto que arrepiou jurados e espetadores.

Recorde abaixo este momento especial:

