José Sá e Raquel Jacob casaram-se na passada sexta-feira, 27 de junho. O enlace decorreu no mesmo dia em que a criadora de conteúdos digitais e atriz de 'Morangos com Açúcar' completou 35 anos de vida, tornando o dia ainda mais especial.

"Que bonito dia para celebrar o amor e a vida. Hoje completo 35 anos de uma bela vida cheia de conquistas e lições e eu vou dizer 'sim' ao amor da minha vida", enalteceu Raquel Jacob através da sua página oficial de Instagram, onde contra com mais de 61 mil seguidores.

Às suas palavras, a influenciadora juntou fotografias de uma sessão de noivos feita antes do grande dia.

Festa de conto de fadas com direito a dueto com Nininho Vaz Maia

O casamento de Raquel Jacob e o jogador de futebol do Wolverhampton Wanderers decorreu no Palácio da Dona Chica, em Braga, contando com a presença de familiares e vários amigos famosos no mundo desportivo.

A noiva deslumbrou com um vestido repleto de brilho e pedras que se assemelhavam a diamantes, e ainda uma cauda e coroa de princesa.

Já o noivo ousou ao eleger um look totalmente preto. Fato, camisa e gravata de cor escura. O preto voltou a estar em destaque no segundo vestido usado por Raquel. Deixando de lado a tradição que premeia o branco, a noiva apostou num vestido preto para a dança com o agora marido.

Um dos pontos altos da festa, que aparenta ter sido de arromba, foi o dueto de José Sá com Nininho Vaz Maia. O músico, que recentemente se viu envolvido num processo judicial que envolve tráfico de droga e branqueamento de capitais, marcou presença na cerimónia e fez uma atuação especial.

As melhores imagens do casamento foram destacadas nas redes sociais de Raquel Jacob, que partilhou um vídeo com os seguidores. As imagens estão agora disponíveis na galeria.

"Ontem vivemos o dia mais mágico das nossas vidas. Um dia perfeito, repleto de amor, sorrisos, lágrimas felizes e abraços apertados. Obrigado a todos os que estiveram connosco, de perto ou de longe - cada presença, cada gesto e cada palavra tornaram este momento ainda mais especial. Guardaremos para sempre este dia no coração", escreveu no texto que acompanha as imagens.

José Sá e Raquel Jacob têm uma relação de longa data. O pedido de casamento foi feito pelo futebolista em 2021, tendo o casamento sido formalizado no registo civil no ano seguinte.

O casal precisou de avançar com o processo de casamento como forma de agilizar o visto de residência de Raquel no Reino Unido, onde joga e vive atualmente José Sá ao serviço do Wolverhampton Wanderers.

Desta união, recorde-se, resulta uma filha, Maria Leonor, atualmente com sete anos.

Raquel Jacob, José Sá e a filha de ambos, Maria Leonor© Reprodução Instagram - Raquel Jacob

Apesar de afastada do mundo da representação, foi como atriz que Raquel Jacob se tornou conhecida do grande público. Aos 16 anos, a criadora de conteúdo digital participou na série juvenil 'Morangos com Açúcar', da TVI, ao lado da irmã gémea: Catarina Jacob.

