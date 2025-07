A semana foi de festa para David Hasselhoff. O ator nasceu no dia 17 de julho de 1952, tendo completado 73 anos de vida na passada quinta-feira.

O ator, recorde-se, conseguiu conquistar a fama na década 80, quando interpretou Michael Knight em 'O Justiceiro', que esteve no ar entre 1982 e 1986, e depois protagonizou a série 'Marés Vivas', no papel de Mitch Buchannon. Esta última produção foi um sucesso durante 12 anos, pois esteve no ar entre 1989 e 2001.

No entanto, foi nos anos 70 que deu os primeiros passados na carreira de ator, tendo integrado - nessa década - o elenco de várias produções como 'The Lion Roars Again', 'Revenge of the Cheerleaders' e 'Starcrash'.

A sua última participação numa produção foi no filme 'Baywatch: Marés Vivas', que foi lançado em 2017, inspirado na famosa série 'Marés Vivas'. Nesta longa-metragem reuniram também nomes de destaque como Dwayne 'The Rock' Johnson e Zac Efron.

No que à vida pessoal diz respeito, o verdadeiro papel da vida de David Hasselhoff foi nos anos 90, quando abraçou a paternidade. O ator foi pai pela primeira vez em 1990, de Taylor Hasselhoff-Fiore, e depois em 1992, de Hayley Hasselhoff. As filhas são fruto do casamento passado com a atriz Pamela Bach, que morreu no início deste ano.

David Hasselhoff e Pamela Bach, recorde-se, estiveram casados entre 1989 e 2006. Depois da notícia da morte de Pamela, o ator reagiu publicamente à sua partida.

"A nossa família está profundamente triste com o recente falecimento da Pamela Hasselhoff. Somos gratos pela demonstração de amor e apoio durante este momento difícil, mas pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos e enfrentamos este momento desafiador", disse na altura. Veja ou recorde aqui.

Pamela Hasselhoff foi encontrada já sem vida em sua casa, no dia 5 de março. Tinha 62 anos.

Antes de ter dado o nó com Pamela, David Hasselhoff esteve casado com Catherine Hickland, entre 1984 e 1989. Atualmente mantém-se junto de Hayley Roberts, com quem deu o nó em 2018.

Como forma de homenagear David Hasselhoff nestes seus 73 anos de vida acabados de completar, reunimos na galeria algumas fotografias que mostram a evolução do ator.

