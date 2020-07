Milho: é, entre todos os cereais, o mais leve e fresco. É muito rico em minerais (potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco) e vitaminas (especialmente a B1).

Sementes de Sésamo: as sementes de sésamo são também chamadas de gergelim e existem em duas variantes, as sementes negras e brancas. São muito ricas em cálcio, vitamina E, proteínas, ferro, magnésio e ácido fólico. As sementes de sésamo pretas são ainda mais ricas em minerais.

Aipo: com elevado teor de fibra e água é ideal para ajudar a digestão. A presença de antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, aliadas à presença de vitamina E, C e K, são fatores muito importantes para o seu consumo.

Globalmente, o sabor amargo é amigo do nosso intestino delgado, pois promoverá a sua atividade em equilíbrio.

Adicionalmente, evite ingerir açúcar refinado, lacticínios e alimentos processados.

Outros alimentos que beneficiam a função do intestino passam pelos pickles (caseiros e sem utilizar açúcar), miso e alimentos fermentados (como o iogurte de boa qualidade não pasteurizado).

Para que possa preparar em casa receitas amigas do intestino delgado, aceite duas sugestões:

Empadão de polenta e feijão