Pessoalmente adoro milho, é saboroso e doce, dando um toque de cor bastante interessante aos pratos! E é bastante versátil, pois pode ser consumido em grão, na maçaroca, em farinha, em pipocas, em puré, em pão, em snacks, entre outros.

Vamos às receitas...

Comece por experimentar a deliciosa polenta, em versão puré ou em cubos

Experimente usar a sêmola de milho como substituto do pão ralado, para dar uma textura crocante extra! Veja esta receita de douradinhos de tofu.

Faça um empadão leve, colorido e saciante. Use o milho, em formato puré, para um empadão rústico e familiar.

créditos: Green Smiles

Last but not least: nachos! Confesso que a utilização que mais gosto de dar ao milho é nos saborosos nachos. Um dos meus snacks favoritos, acompanhado com guacamole, hummus ou mesmo simples. Esta receita não tem glúten, feita no forno e resulta numa versão muito saborosa e crocante.