É um alimento muito versátil, desde a forma de o cozinhar ao tipo de prato confeccionado. O seu sabor base é neutro, absorvendo o tempero que lhe dermos. Por isso, pode ser usado desde os pratos principais às sobremesas.

Em termos de métodos de confecção, o tofu pode ser grelhado, cozido, salteado, estufado. Antes de ser cozinhado, deve ficar marinado por, pelo menos, 30 minutos.

Para descobrir o potencial do tofu, deixo-lhe estas quatro receitas:

Tofu Espiritual

A suavidade e sabor desta receita são incríveis! Criei a pensar na receita de bacalhau espiritual da minha mãe, mas confesso que gosto mais desta! Fiz a receita com batata doce laranja, mas pode optar por fazer com a amarela ou roxa (a roxa fica super bonita aos olhos também!).

créditos: Green Smiles

Bife de Tofu

Estes bifes de tofu são deliciosos, ricos e fáceis de preparar. A minha relação com o tofu nem sempre foi amistosa, mas desde que lhe comecei a dar mais oportunidades que tenho vindo a gostar cada vez mais.

créditos: Green Smiles

Tofu Mexido

No curso de culinária no Instituto Macrobiótico de Portugal descobri a versão base desta receita. Esta é a forma que mais gosto de o comer. Aos olhos, faz lembrar ovo mexido, o sabor é bastante suave e a textura misturada com os legumes fica óptima!

créditos: Green Smiles

Ninhos de Chocolate

Esta sobremesa é um dois em um. Pode escolher fazer apenas a mousse de chocolate, mas recomendo mesmo que invista nestes ninhos super saborosos. É uma sobremesa muito leve e saborosa.