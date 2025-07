Qualquer período de saldos ou promoções é uma tentação: as montras apelativas, os descontos generosos e aquela sensação de que, se não aproveitarmos agora, estaremos a perder oportunidades únicas. Este sentimento é, inclusivamente, explicado pela ciência que crê estarmos viciados em excesso de dopamina, ou seja, um neurotransmissor que nos transmite sensações de bem-estar através de recompensas. E uma boa dose de compras em saldos pode dar-nos, como sabemos, um bom boost de confiança e bem-estar.

Posto isto, a melhor forma de resistir às tentações passa por organizar antecipadamente a época de saldos e procurar aproveitá-la em nosso benefício. Abaixo partilho algumas dicas e reflexões que a ajudarão a fazer compras mais conscientes e eficazes nesta época.

1. Invista em qualidade, não em quantidade

O verão convida ao consumo impulsivo: vestidos leves, sandálias coloridas, biquínis irresistíveis, mas a lógica deve ser a mesma de sempre. Devemos procurar privilegiar marcas de confiança e peças com bom corte. Uma blusa de linho puro pode durar verões inteiros, ao contrário de uma peça de fast fashion que, com sorte, sobrevive a duas lavagens.

2. Se compra só porque é barato, provavelmente não precisa

Compras feitas com base exclusivamente no preço raramente são bons investimentos. Neste campo, os saldos de verão são mais perigosos do que os de inverno, pois as peças tendem, por si só, a ter preços mais acessíveis e que em saldo ficam ainda mais em conta. Posto isto, devemos sempre perguntar-nos: "Se esta peça custasse o dobro, comprava-a na mesma?" Se a resposta for "não", o desconto não justifica a compra.

3. Aproveite para comprar tendências de verão, mas com moderação

Existem peças-chave que duram anos e ultrapassam as modas, mas outras são apenas tendências que não estamos certos adorar, nem que permaneçam intemporais. Vejamos as sandálias de borracha coloridas, os chapéus de ráfia ou os lenços que agora se veem atados às cinturas. Os saldos são o momento certo para investir nestas peças mais “temporais”, cuja longevidade no armário pode não passar da estação, mas que queremos ter para nos sentirmos parte do movimento de tendências.

4. Use os saldos para introduzir cor no armário

Se possui um guarda-roupa dominado por tons neutros, os saldos de verão são ideais para experimentar tons vibrantes como coral, pistáchio ou azul Klein. Um top colorido pode transformar os jeans de sempre num look novo e umas sandálias bordeaux podem transmitir aquele toque de diferença.

5. Nunca compre fora do seu tamanho, especialmente em calçado

Ainda que uma camisa oversized possa favorecer certos looks, devemos sempre comprar o tamanho que pretendemos. No verão, por exemplo, o pé tende a inchar. Não vale a pena comprar sandálias ou sapatos um número acima ou abaixo só porque acha que vai valer a pena. Não vai.

6. Compre já o vestido de festa para aquele casamento de setembro

A época de casamentos e eventos prolonga-se até ao início do outono. Se ainda não tem data marcada, os saldos são ideais para encontrar aquele vestido “wow” a um preço simpático. Quando surgir o convite, estará pronta.

7. Blazers leves, kimonos ou túnicas: aliados versáteis de verão

Estas peças são ideais para compor looks de fim de tarde, jantares ao ar livre ou até festas de verão. Combinam bem com calções, jeans ou vestidos, e um único blazer pode render dezenas de coordenados.

8. Faça uma lista e respeite-a (na medida do possível)

Antes de começar a navegar pelos sites ou a entrar nas lojas, devemos definir o que realmente procuramos. Por exemplo: "1 vestido leve", "1 top tendência", "1 par de sandálias elegantes", "1 mala divertida". Isso ajuda a evitar compras por impulso e a manter o foco.

9. Na dúvida, deixe ficar

A hesitação é quase sempre um sinal de que aquela peça não vai ser usada. Regra geral, as roupas que mais usamos são aquelas que nos conquistam à primeira vista e que nos sentimos bem a vestir no momento da prova.

10. As peças-base deve comprar fora dos saldos

Calças brancas de boa qualidade, t-shirts de algodão perfeitas, camisas clássicas: estas peças essenciais devem ser adquiridas quando a coleção está completa e todos os tamanhos disponíveis. Nos saldos, o foco deve estar nas peças especiais e mais ousadas, ou seja, aquelas que complementam o armário, mas que, por norma, usamos menos vezes.

Devemos lembrar-nos que uma boa compra não é apenas aquela que está em saldos. É aquela que vai sair do armário vezes sem conta, que nos faz sentir bem e que dura mais do que uma estação. Os saldos são uma oportunidade, mas só se formos nós a controlar o desejo de compra, e não o contrário.