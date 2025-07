Beatrice Borromeo está grávida pela terceira vez, tal como tornou público num desfile Cruise da Dior 2026, que decorreu em maio na capital italiana, Roma.

O seu look foi composto por um vestido mais largo mas, mesmo assim, ficou percetível a 'barriguinha' da mulher de Pierre Casiraghi, filho mais novo da princesa Carolina de Mónaco.

A peça da marca francesa era assimétrica e deixava um ombro de fora. Do outro lado, caia uma longa manga com um laço no ombro, tal como ver na imagem abaixo em detalhe, na nossa galeria. O cabelo apanhado e as joias discretas completaram o look elegante.

© Getty Images

Os outros looks pré-mamã de Beatrice Borromeo que espalham elegância

Não é novidade que a antiga jornalista é uma mulher elegante, cheia de estilo e bom gosto, optando sempre por roupas sóbrias nos eventos a quem vai. Estando grávida, teve que adaptar os looks sem perder o toque de moda a que já nos habituou.

No 20.ºaniversário do príncipe Alberto do Mónaco, que decorreu no fim de semana passado, Beatrice deu nas vistas com o seu look bastante feminino ao usar um vestido Dior branco de gola redonda, sem mangas e com uma laço que marca a cintura. Os bordados florais dão o toque final e o chapéu que Beatrice usava era da mesma linha do vestido.

Nos pés usou também uma peça Dior, a sua marca de eleição já que é uma das embaixadoras. Tratam-se de uns sapatos com um salto baixo, slingback em ráfia natural.



© Getty Images

Outro look que prova que Beatrice é uma das grávidas mais elegantes, foi este que usou num desfile da Dior a 19 de julho num desfile em Paris. O vestido escolhido foi também rodado, branco e floral, que combinou com acessórios pretos como uma icónica carteira Lady Dior.

Veja os looks em detalhe na nossa galeria.



© Getty Images



Quem é Beatrice Borromeo?

Beatrice Borromeo nasceu a 18 de agosto de 1985 em San Candido, Itália, e é jornalista. É filha de um conde, Carlo Borromeo, Conde de Arona e de Paola Marzotto. Como nasceu de uma relação extraconjugal não tem direito a nenhum título nobre.

Conheceu Pierre Casiraghi em 2008 e no ano seguinte começaram a ser vistos juntos. Em 2014 surgiram rumores de um noivado e, no ano seguinte, casaram-se no Palácio do Mónaco a 25 de julho. O casamento religioso aconteceu a 1 de agosto do mesmo ano na Lombardia, Itália e a noiva usou vestidos das marcas Valentino e Armani.

A polémica da traição apenas dois meses depois da boda

Porém, dois meses depois do casamento surgiram rumores de traição. Pierre foi fotografado a beijar uma mulher. Apesar das imagens serem claras, o casamento dos dois continuou de pedra e cal. Juntos têm dois filhos, Stefano, de oito anos e Francesco, de sete. Estão agora à espera de uma menina.