A princesa Charlotte apareceu de surpresa ao lado do pai, o príncipe William, na final do Campeonato da Europa do futebol feminino.

No domingo, dia 27 de julho, o príncipe de Gales, de 43 anos, e a filha do meio, de 10, assistiram ao jogo da seleção inglesa contra a Espanha. E esta foi a primeira vez que a pequena Charlotte marcou presença numa partida de futebol fora do seu país, uma vez que viajaram até à Suíça.

Na ocasião, a menina estava com um vestido em tons de azul escuro com bolinhas brancas. Junto do pai William, Charlotte foi fotografada nas bancadas e no relvado no final da partida. Veja as imagens na galeria.

William e Kate Middleton são ainda pais dos príncipes George, de 12 anos, e Louis, de sete. Uma vez que os meninos estão de férias escolares, os príncipes de Gales aproveitam este tempo com os filhos fora da escola para passarem mais tempo juntos e, por isso, reduzem a agenda real. O próprio rei Carlos III tradicionalmente também reduz a sua agenda entre o final de julho e agosto para descansar e recarregar energias, como relata a People.

Na qualidade de patrono da Federação Inglesa de Futebol, William não faltou ao jogo e demonstrou assim o seu apoio à seleção feminina de futebol de Inglaterra, tendo saído de lá com uma vitória para o seu país.

A seleção de Inglaterra voltou a conquistar, no domingo, dia 27 de julho, o Campeonato da Europa da categoria, deixando Espanha derrotada. A última vez que Inglaterra levou o troféu do mesmo torneio foi em 2022.