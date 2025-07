João Moura Caetano marcou presença esta quarta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI. Numa entrevista intimista conduzida por Cláudio Ramos, apresentador do formato, o cavaleiro tauromáquico reagiu a quase todas as polémicas que recentemente têm envolvido o seu nomes.

Com uma carreira de 32 anos no mundo tauromáquico, apenas há cerca de dois anos e meio João Moura Caetano passou a ser falado na esfera mediática depois de ter assumido publicamente um romance com Luciana Abreu.

O namoro pouco durou, tendo-se seguido um envolvimento com outra famosa: desta feita, Barbara Norton de Matos.

E como não há duas sem três, após o término com a atriz, o cavaleiro envolveu-se com a irmã de Luciana Abreu - Luíza Abreu. O casal permanece unido e confirmou a seriedade do namoro aquando da expulsão de Luíza do 'Big Brother Verão', no último domingo.

Questionado por Cláudio Ramos sobre os rumores de que estaria a usar os romances com famosas para ter maior notoriedade na carreira, o cavaleiro reagiu:

"O meu mundo é um mundo muito diferente disto. As pessoas não vão às corridas pela parte mediática. [...] Tenho 32 anos de carreira e realmente a minha carreira mudou muito pouco ou nada com isto".

Contudo, o filho de Paulo Caetano também não sente que o seu lado profissional tenha sido afetado pelas polémicas relacionadas com a vida amorosa. "Foram dois anos e meio com muitos êxitos, com muitas corridas, com muito foco", notou.

No que respeita à especulação que dá conta de que o seu cachet aumentou precisamente por ter passado a ser notícia na imprensa cor-de-rosa, este negou a especulação. "Aumentou o número de corridas, mas o cachet continua exatamente igual", disse, explicando que também o aumento no número de corridas em nada esteve relacionado com a fama mas sim com opções de carreira.

A prova de amor a Luíza Abreu

Na última gala do 'Big Brother Verão', João Moura Caetano deu uma prova de amor a Luíza Abreu. O cavaleiro recebeu a namorada após a expulsão, surgindo em direto para a receber, abraçar, beijar e assumir publicamente o namoro.

"Acho que quando se tem uma atitude destas nem sequer se pensa. É nestas alturas que tem de se dar a cara, sou reservado, discreto, mas acho que há alturas que temos de dar o peito às balas", disse ao lembrar o momento.

"Numa noite de tantas emoções para a Luíza... Acho que quem está ao nosso lado e gosta de verdade tem de ser o suporte dessas emoções e foi aquilo que fui fazer."

"Para ela foi muito importante a validação, porque ela precisa de perceber que não é uma segunda escolha", referiu Cláudio Ramos, motivando uma reação imediata do cavaleiro.

"Ela tem um enorme valor enquanto pessoa, demostrou isso. E foi importante para ela, mas também foi muito importante para mim", apontou.

