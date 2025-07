Foi no dia 29 de julho de 1981 que o príncipe Carlos e a princesa Diana disseram o 'sim' no altar, momento que foi visto por milhões de pessoas em todo o mundo, ao todo, cerca de 750 milhões de 74 países diferentes.

A cerimónia aconteceu na Catedral de São Paulo, em Londres, como era desejo do herdeiro ao trono britânico - que colocou de lado a Abadia de Westminster, local onde normalmente acontecem as cerimónias mais importantes da família real britânica.

O casamento foi um autêntico conto de fadas. "Lembro-me de estar tão apaixonada pelo meu marido que nem tirava os olhos dele", realçou a princesa Diana a Andrew Morton no livro publicado em 1992 'Diana: Her True Story in Her Own Words'. "Pensei realmente que era a rapariga mais sortuda do mundo. Que ele ia tomar conta de mim", completou.

Lembramos os pormenores daquele que foi considerado um dos casamentos do século!

Presentes de casamento? Não 1, nem 2, mas… 3.000!

Tendo em conta que a alegria do público era enorme, o casal não parou de receber presentes de casamento desde o dia em que anunciou o noivado. Segundo o The New York Times foram cerca de 3.000 - entre o dia do noivado e do casamento.

O príncipe Carlos e Diana anunciaram o noivado em fevereiro de 1981. Este é o retrato oficial© Getty Images

Sabe-se também que Carlos e Diana tinham uma lista secreta de presentes que queriam, que apenas era acessível com a permissão do Palácio e Buckingham. Entre os itens desejados estava um pouco de tudo, desde bandejas, passando por móveis e mesmo ferramentas de bricolagem.

O ensaio para o casamento

Dois dias antes da cerimónia, Carlos e Diana tiveram um ensaio para o casamento, que durou cerca de uma hora. O casal, inclusive, dançou num baile organizado pela rainha Isabel II no Palácio de Buckingham que contou com a presença de 1.400 convidados.

Já na véspera da cerimónia aconteceu também o maior espetáculo de fogo de artifício no Hyde Park, ao qual centenas de pessoas assistiram. Diana não esteve presente, uma vez que ficou na Clarence House com as irmãs numa celebração privada.

Fogo de artifício no Palácio de Buckingham a 28 de julho de 1981© Getty Images

A escolha da Catedral de São Paulo

Carlos e Diana elegeram a Catedral de São Paulo, em Londres para dar o nó. O sei casamento foi o primeiro evento real a acontecer no local desde 1501.

A catedral foi escolhida não só porque recebia mais convidados - cerca de 3.500 - mas também devido à sua acústica "espetacular", o que permitia que as pessoas não perdessem um minuto da cerimónia.

Catedral de São Paulo em Londres© Getty Images

Mais de 3.000 convidados

Cerca de 3.500 pessoas assistiram ao casamento, entre elas a princesa Grace Kelly do Mónaco, a primeira-ministra Margaret Thatcher e a Camilla… a futura mulher de Carlos.

Convidados do casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana

© Getty Images

Cauda de vestido de noiva tinha mais de sete metros

O vestido de Diana de Gales - criado pelos designers David e Elizabeth Emanuel - esteve à altura da importância da cerimónia. A cauda do vestido, com 7,6 metros, impressionou os presentes. A peça, que demorou três meses até ficar concluída, continua 10 mil micro pérolas.