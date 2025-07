Quase vinte anos depois da estreia do filme 'O Diabo Veste Prada', eis que chega a sua sequela. As duas protagonistas, Anne Hathaway e Meryl Streep, estão em Nova Iorque a gravar a película e já estão disponíveis algumas imagens do filme. Os looks, como seria de esperar, prometem chamar a atenção ou não fosse este um filme que retrata o dia a dia de uma das revistas de moda mais famosas do mundo.

E os looks da sequela de 'O Diabo Veste Prada'?

Um dos momentos marcantes do primeiro filme é a transformação que o guarda-roupa de Andrea Sachs (personagem de Anne Hathaway) sofre quando esta percebe a importância da moda.

E nesta sequela os looks da assistente de Miranda Priestly (personagem de Meryl Streep) continuam a ser o mais fashionista possível.



© Getty Images

Este look, por exemplo, é de alfaiataria clássica e consiste num colete, calças de risca de giz da marca Jean Paul Gaultier e uma carteria vintage da Coach.



© Getty Images

Já este vestido em patchwork da marca Gabriela Hearst não deixa ninguém indiferente. Os óculos de sol são Bvlgari e o chapeú bucket não poderia estar mais na moda.



© Getty Images

Este macacão de ganga pertence é uma colaboração entre as marcas Re/Done x Ford, a mala é Valentino e as sandálias são Chanel.

Veja mais looks na nossa galeria.

O filme está previsto estrear em maio de 2026 e vamos poder ver no grande ecrã os atores: Emily Blunt, Stanley Tucci, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Segundo a imprensa, este filme pretende focar-se nas mudanças que ocorreram no mundo dos media e da moda, principalmente a questão da crise da imprensa no meio na era digital.

Este projeto foi um dos mais importantes na carreira de Anne Hathaway que, à semelhança da personagem, é também uma amante de moda.