Marta Melro e Paulo Vintém estão separados, mas pela filha em comum fazem todos os esforços para manter a amizade e o espírito de família. Recentemente, o casal embarcou numas férias em família para proporcionar à pequena Aurora memórias e momentos felizes com os pais.

A atriz e o músico da banda D'ZRT viajaram com a filha para a Tunísia, onde hoje (sexta-feira, 1 e agosto) celebram o terceiro aniversário da menina.

"E num piscar de olhos, três anos do amor maior, do amor que me tornou melhor, que me fez em pedaços e inteira. Vê-la feliz é o meu maior feito! Ela", declarou Marta na rede social Instagram.

Às suas palavras, a atriz juntou um vídeo das imagens que têm marcado estas férias em família e nas hashtags da publicação escreveu: "não um casal", "para sempre família".

Noua, atriz, bailarina e mulher de Cifrão (cujo verdadeiro nome é Vítor Fonseca), deixou aos papás de Aurora uma mensagem especial enquanto madrinha da menina.

"Ela é incrível, um pedacinho de vocês os dois que trouxe um amor imenso. Parabéns aos dois e obrigada por esta prenda que me deram. Sou uma dinda muito babada. Parabéns, princesinha", declarou.

A mensagem especial do pai Paulo Vintém

Também Paulo Vintém assinalou publicamente o aniversário da sua menina. O músico, de 46 anos, partilhou uma fotografia encantadora com Aurora. A imagem, captada durante estas férias na Tunísia, mostra Aurora a segurar o rosto do pai.

"Três anos deste amor gigante", escreveu Paulo Vintém.

A separação foi anunciada quando Aurora tinha 10 meses

Foi em junho de 2023, quando a pequena Aurora tinha apenas 10 meses que Marta Melro anunciou que estava separada de Paulo Vintém. A atriz, agora com 40 anos, tronou público um comunicado através do qual deu a entender que o fim da relação terá sido uma decisão do músico.

"O ano que passou foi o mais maravilhoso que poderia ter pedido, senti-me a mulher mais feliz e abençoada da terra. Engravidei quando isso já não me parecia possível. Engravidei do homem que sempre amei e queria ao meu lado para sempre. Tive uma gravidez luminosa e uma filha que inundou a minha vida de um amor arrebatador", disse Marta Melro na altura.

Marta sentia-se numa "bolha de amor" que a deixava "feliz, realizada, completa", mas quando menos esperava o companheiro disse-lhe que preferia terminar a relação.

"No entanto a vida têm formas curiosas de nos tirar o tapete quando achamos que somos invencíveis. Há cerca de três meses, antes de começar os concertos, o pai da minha filha decidiu que preferia que a nossa equipa funcionasse apenas como pais da Aurora. Assim é neste momento", contou ainda, referindo-se à digressão que Paulo Vintém fez na época com o regresso da banda D'ZRT.

Por fim, a atriz confessou estar na época a viver um momento delicado e apelou a que a sua dor fosse respeitada. "Peço com todo o carinho que sejam brandos e cuidadosos (sobretudo os meios de comunicação ) porque a minha filhinha um dia crescerá e o que está na internet fica para sempre. Peço também porque, como poderão imaginar, não é um momento nada fácil, no entanto, nunca a luz em mim se apagará porque ela veio para ficar para sempre, ela vive em mim na forma de Aurora. Deixo também a nota que não tecerei mais nenhum comentário ou declaração sobre este assunto", completou.