A cantora Rebeca marcou presença no programa da SIC, 'Júlia', desta quarta-feira. A artista foi contar o seu mais recente susto de saúde, já que foi diagnosticada com adenomiose em junho deste ano. Mas antes de chegar a este diagnóstico, Rebeca passou por momentos complicados.
"No final de maio tive uma grave hemorragia, uma coisa assustadora. Acordei completamente cheia de sangue. Parecia que tinha matado alguém.
Tive que ir para o hospital aterrorizada, não sabia o que era. Já não estava na menopausa [induzida pelos tratamentos contra o cancro da mama]. Já tinha menstruação", revelou a artista.
O facto de já ter tido dois cancros fê-la ficar alerta e preocupada com o que podia ter desta vez.
"Dado que já tive dois cancros, tive um cancro na tiróide em 2010 e um cancro da mama em 2017, pensei que ia ter outro cancro, de certeza. Os médicos não sabiam o que é que eu tinha. A médica disse que podia ser cancro mas que teríamos que fazer exames", confessou a cantora.
O diagnóstico
O diagnóstico chegou depois da biósia que fez. "Graças a Deus não era cancro", revelou.
"Tenho adenomiose, pode acontecer a qualquer mulher. [...] Para mim foi uma alegria, fizemos uma festa lá em casa com a família", disse Rebeca.
Como tratamento, a artista teve que fazer uma operação. "Tive que fazer uma histerectomia total (cirurgia para a retirada de ovários e útero), não havia mais nada a fazer".
"Neste momento estou na menopausa. Não tive outra alternativa que não fosse a cirurgia, estava com uma anemia gravíssima, tive que levar duas transfusões de sangue, só para terem noção do sangue que eu perdi", confessou a cantora.
Depois de passar por tantos problemas de saúde, a artista revela que tem que recorrer a ajuda psicológica.
"Eu sou muito negativa. Tenho que ser sempre seguida por psicólogos. Tenho a sorte de ter um marido mais positivo mas esta nuvem preta por cima da cabeça que, por vezes, não me deixa viver a vida", disse Rebeca a Júlia Pinheiro.
