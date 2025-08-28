A cantora Rebeca marcou presença no programa da SIC, 'Júlia', desta quarta-feira. A artista foi contar o seu mais recente susto de saúde, já que foi diagnosticada com adenomiose em junho deste ano. Mas antes de chegar a este diagnóstico, Rebeca passou por momentos complicados.

"No final de maio tive uma grave hemorragia, uma coisa assustadora. Acordei completamente cheia de sangue. Parecia que tinha matado alguém.

Tive que ir para o hospital aterrorizada, não sabia o que era. Já não estava na menopausa [induzida pelos tratamentos contra o cancro da mama]. Já tinha menstruação", revelou a artista.

O facto de já ter tido dois cancros fê-la ficar alerta e preocupada com o que podia ter desta vez.

"Dado que já tive dois cancros, tive um cancro na tiróide em 2010 e um cancro da mama em 2017, pensei que ia ter outro cancro, de certeza. Os médicos não sabiam o que é que eu tinha. A médica disse que podia ser cancro mas que teríamos que fazer exames", confessou a cantora.

O diagnóstico

O diagnóstico chegou depois da biósia que fez. "Graças a Deus não era cancro", revelou.

"Tenho adenomiose, pode acontecer a qualquer mulher. [...] Para mim foi uma alegria, fizemos uma festa lá em casa com a família", disse Rebeca.

Como tratamento, a artista teve que fazer uma operação. "Tive que fazer uma histerectomia total (cirurgia para a retirada de ovários e útero), não havia mais nada a fazer".