O que costuma comer ao lanche? Descubra 6 opções saudáveis

Puré de Fruta com Granola - Coza fruta (seja maçã, pera, marmelo ou a que preferir) com um pau de canela e uma casca de limão. Num frasco coloque o puré de fruta salpicado com granola caseira. Um lanche bem doce e com várias texturas. Pode cozer em maior quantidade e ir utilizando em várias porções. O puré de fruta é também um excelente adoçante de bolos, panquecas ou bolachas.

Barras de Energéticas - Antes de pegar na primeira barra que encontra invista dois minutos a ler a lista de ingredientes. Provavelmente voltaria a colocá-la no expositor por desconhecer mais de metade da lista ou por perceber que a % de açúcar é muito mais elevada do que pensa.

Fazer barras energéticas em casa não demora mais de 20 minutos e pode produzir logo várias para toda a semana. Combine diferentes cereais (aveia, millet ou arroz tufado, espelta) com frutos secos, fruta, sementes e alguns temperos (canela e adoçante para uma versão doce ou caril para uma versão salgada).

créditos: Green Smiles

Bolachas - Com uma infindável opção de combinações, as bolachas para além de boas para o palato são aliadas quando queremos “limpar” a despensa. Basicamente vale tudo, conjugue sabores, texturas e alimentos. Pode fazer em maiores quantidades, guardar num frasco e ir comendo, enquanto durarem. Deixo duas sugestões: Frutos Secos e Laranja ou de Aveia e Alfarroba

Vamos lanchar?