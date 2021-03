Aprenda a relaxar ao pequeno-almoço. Esqueça o café e as torradas

Quais são os alimentos que mais gosta de comer de manhã? O pequeno-almoço é um momento importante, principalmente ao fim de semana quando o podemos fazer com algum tempo extra.

Quando queremos relaxar devemos privilegiar um pequeno-almoço que inclua:

Sumos de fruta: com fruta da época e feitos em casa e, se possível, com alguma fibra originária da fruta, para que não bebamos apenas a frutose presente naturalmente na fruta. Por sua vez, a fruta crua ajuda-nos a relaxar e a potenciar a nossa energia expansiva. Nesta época do ano podemos aproveitar a melancia, os pêssegos e as ameixas.

Panquecas: quem não adora uma torre de panquecas? Acompanhada por tudo o que gostamos e nos tranquiliza, seja fruta, doce, etc. O processo de relaxamento começa logo no tempo que tiramos para nós e para fazer algo que nos vai dar prazer comer. Espreite esta receita maravilhosa.

Panquecas de aveia. créditos: Green Smiles

Creme de cereais: existem várias opções, seja de aveia, arroz, millet. Escolha o que mais gosta e adicione fruta, sementes, entre outros toppings que goste. Os preferenciais para relaxar são os cremes de aveia, as famosas papas de aveia ou porridge.

Fruta cozinhada: o sabor doce extra da fruta cozinhada ajuda a potenciar o nosso estado mais calmo.

Batido de frutas: junte à sua fruta favorita bebida vegetal de arroz ou aveia. Para estimular o sistema imunitário pode adicionar um pouco de spirulina, pimenta-preta e curcuma.

Devemos evitar:

Café: tem um efeito bastante contrativo, devido à sua torrefação. Os nossos rins também vão agradecer se dermos uma pausa ao café.

Torradas: por serem tostadas têm um efeito contrativo no nosso organismo. Relaxe e dê tréguas às torradas.

Seja feliz logo pela manhã.