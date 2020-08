Fermentar não significa apodrecer, mas sim um processo enzimático de transformação dos alimentos. É o método de conservação mais antigo de todos.

Existem, no entanto, vários tipos de fermentação: A natural e a industrial.

O processo de fermentação natural permite reforçar os probióticos existentes nos alimentos, a par da exaltação da função enzimática. Já o processo de fermentação industrial é feito através da adição de substitutos químicos de bactérias.

O processo de fermentação natural é, claro, muito mais benéfico para o nosso organismo. É mais lento e moroso, mas a qualidade do resultado é incomparável.

créditos: Lifestyle

E quais os benefícios do consumo de fermentados?

O consumo de fermentados tem efeitos muito positivos para o nosso organismo, entre os quais:

- Favorecimento da digestão (pela ação probiótica e favorecimento do trânsito intestinal). O processo de fermentação funciona quase como uma pré-digestão, em que alguns compostos se começam a decompor, como é o caso do glúten, da lactose e das toxinas. Dá-se um processo de desintoxicação em que parte dos ácidos tóxicos deste processo são libertados, tornando os fermentados alimentos seguros para serem consumidos – independentemente do tempo de fermentação longa;

- Promove a correta e fácil assimilação dos alimentos pelas enzimas e vitaminas presentes;

- Adiciona novos nutrientes, ou seja, o processo de fermentação permite criar novas bactérias e nutrientes importantes para a saúde do nosso corpo, como por exemplo as vitaminas B, principalmente a B12;